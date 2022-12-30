تشافي يحسم موقف برشلونة من صفقات يناير ومصير بوسكيتس

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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حسم تشافي هيرنانديز المدير الفني لبرشلونة، موقف سيرخيو بوسكيتس مدافع الفريق الكتالوني، من الرحيل عن صفوف البلوغرانا في يناير المقبل، وكذلك ملف الصفقات الجديدة بالميركاتو الشتوي.

وقال تشافي في المؤتمر الصحفي، الخاص بمباراة برشلونة وإسبانيول: "بوسكيتس لن يغادر في يناير، سيبقى حتى نهاية الموسم وسأحاول إقناعه بتجديد عقده، واللاعب سيتخذ قراره بشأن ذلك نهاية الموسم".

وعن صفقات برشلونة في الميركاتو الشتوي المقبل، قال تشافي: "أعتقد أن الوضع سيكون هادئاً، أفضل ألا يغادر أي لاعب، وإذا لم يأت لاعباً جديداً سأكون راضياً".

وعن مواجهة إسبانيول غداً السبت، بالجولة 15 من منافسات الدوري الإسباني، قال تشافي: "إنه ديربي، إسبانيول لديه نقاط أقل مما يستحق في الليغا هذا الموسم، سنخوض المباراة بحماس، نعود للعب في بطولة نحن في صدارتها، اللاعبون كلهم جاهزين، المشكلة لدي الآن من سأختار للعب".

وأتم مدرب برشلونة، قائلاً: "علمنا بخبر تعليق عقوبة ليفاندوفسكي وإمكانية مشاركته، إنه خبر عظيم وتوقيته مُفاجئ، وننتظر معرفة القرار النهائي بشأن عقوبة اللاعب من أجل المباريات المقبلة، وأتمنى أن أعرف في أسرع وقت ممكن".

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