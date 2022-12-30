قبول طلب برشلونة.. ليفاندوفسكي يشارك أمام إسبانيول

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أعلن نادي برشلونة الإسباني، مشاركة البولندي روبرت ليفاندوفسكي في المواجهة المقبلة للنادي الكتالوني أمام إسبانيول، المقرر لها غداً السبت، على ملعب كامب نو، ضمن منافسات الجولة 15 من بطولة الدوري الإسباني.

وكان ليفاندوفسكي تعرض للإيقاف لمدة ثلاث مباريات بعدما تلقى بطاقة حمراء مباشرة أمام أوساسونا، قبل فترة التوقف الدولي الأخيرة.

وأعلن برشلونة في بيان رسمي مشاركة ليفاندوفسكي بشكل طبيعي في مباراة إسبانيول، حيث كتب النادي الكتالوني عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "سيتمكن روبرت ليفاندوفسكي من اللعب غداً ضد إسبانيول، بعد قرار محكمة المنازعات المركزية باتخاذ إجراء احترازي بشأن عقوبة الإيقاف الصادرة عن المحكمة الإدارية المختصة في شؤون الرياضة".

ويعد ليفاندوفسكي أحد الركائز الأساسية التي يعتمد عليها برشلونة هذا الموسم، وهو ما ظهر في قدرته على اعتلاء صدارة هدافي الدوري الإسباني حتى الآن، برصيد 13 هدفاً، ويعد أقرب منافسيه بورخا ايغليسياس لاعب ريال بيتيس، الذي يملك في جعبته 8 أهداف.

بوجود ليفاندوفسكي.. قائمة برشلونة الرسمية لمباراة إسبانيول

أعلن الجهاز الفني لفريق برشلونة، قائمة النادي الكتالوني الرسمية التي تستعد لمواجهة إسبانيول.

وشهدت قائمة برشلونة تواجد ليفاندوفسكي، بعدما تم قبول استئناف البلوغرانا على عقوبة اللاعب بالإيقاف، فيما شهدت القائمة أيضاً تواجد الفرنسيان عثمان ديمبيلي وكوندي، وعاد كذلك المدافع الأوروغوياني رونالد أراوخو.

قائمة برشلونة الرسمية لمباراة إسبانيول

حراسة المرمى: تير شتيغن، إينياكي بينيا، أرناو

خط الدفاع: بيليرين، أراوخو، كريستنسن، إريك جارسيا، ماركوس ألونسو، ألبا، كوندي، أليخاندرو بالدي

خط الوسط: سيرخيو بوسكيتس، بيدري، كيسي، سيرجي روبيرتو، دي يونغ، جافي، بابلو توري

خط الهجوم: عثمان ديمبيلي، ليفاندوفسكي، أنسو فاتي، فيران توريس، ممفيس ديباي، رافينيا دياز

ويحتل برشلونة صدارة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 37 نقطة، جمعها من 14 مباراة، إذ فاز في 12 مباراة وتعادل مباراة وخسر مثلها.

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