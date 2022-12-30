الحزن يُخيم على البرازيل عقب وفاة الأسطورة بيليه

المصدر: وكالات

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خيم الحزن اليوم الجمعة على البرازيل عقب وفاة أحد ألمع نجومها أسطورة كرة القدم بيليه الذي توفي عن عمر يناهز 82 عاما بعد معاناته من سرطان القولون لأكثر من عام بقليل.

وتجمع المشجعون خارج مستشفى ألبرت أينشتاين في ساو باولو، حيث كان بيليه يخضع للعلاج، حدادا على فقدان أحد أعظم اللاعبين على الإطلاق وعرضوا تذكارات بيليه على حبل مشدود عند مدخل المستشفى.

وقال أنطونيو دا باز 67 عاما "لن أنساه أبدا، ملك كرة القدم البرازيلي. لقد أسعدنا حتى في أحلك الأوقات".

وحدت وفاة بيليه البرازيل التي سادها الانقسام بشدة بسبب انتخابات رئاسية ساخنة.

وأعلن الرئيس اليميني المتطرف المنتهية ولايته جايير بولسونارو الذي سيترك منصبه بعد غد الأحد، الحداد ثلاثة أيام.

وأضاءت المعالم الأثرية أنوارها لتكريمه، في ريو دي جانيرو ونيو كويميكا أرينا في ساو باولو، حيث أقيمت المباراة الافتتاحية لكأس العالم 2014.

وقال المستشفى في بيان إن "إيدسون أرانتيس دو ناسيمنتو الأسم الأصلي لبيليه- توفي يوم الخميس في تمام الساعة 15:27 بالتوقيت المحلي (18:27 بتوقيت غرينتش) بسبب فشل أعضاء متعددة في القيام بوظيفتها نتيجة لتطور مرضه بسرطان القولون المرتبط بحالته الطبية السابقة".

وسسيخرج جثمان بيليه من المستشفى يوم الإثنين المقبل بعد تنصيب الرئيس المنتخب لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، ويتم نقله إلى وسط ملعب سانتوس نادي مدينته.

وفي اليوم التالي، سيمر موكب يحمل نعشه في شوارع مدينة سانتوس الساحلية، وينتهي بمقبرة إيكومينيكال نيكروبوليس حيث سيتم دفنه في وداع خاص.

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