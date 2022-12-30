نونيز: صلاح أفضل من ميسي ورونالدو (فيديو)

المصدر: البيان

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انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، لمهاجم نادي ليفربول، الدولي الأوروغوياني داروين نونيز، وتم توجيه سؤال له عن الأفضل بين ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو.

وأجاب نونيز عن السؤال بطريقة غير متوقعة، وفقا لروسيا اليوم، حيث قال: "سأختار محمد صلاح" زميله في نادي ليفربول.

وكان صلاح يقف بجانب نونيز لكن يبدو أن النجم المصري لم يسمع ما قاله زميله حيث لم يبد أي رد فعل.

ويستعد نونيز وصلاح لخوض مباراة هامة مع ليفربول مساء اليوم الجمعة ضد ليستر سيتي، لحساب المرحلة الـ18 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ويمتلك ليفربول 25 نقطة في المركز السادس، بينما يحتل ليستر سيتي المركز 13 برصيد 17 نقطة.

شاهد..



نونيز يفاجئ مشجعا سأله عن الأفضل بين ميسي ورونالدو @MoSalahhttps://t.co/gRfppdYzX5 pic.twitter.com/zoLwJ2udRS — البيان الرياضي (@AlBayanSports) December 30, 2022

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