تفاصيل مراسم جنازة الأسطورة بيليه

المصدر: وكالات

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أعلن نادي سانتوس البرازيلي، تفاصيل مراسم جنازة أسطورة كرة القدم البرازيلي بيليه، الذي وافته المنية، الخميس، عن عمر ناهز 82 عاما.

وتنظم مراسم إلقاء النظرة الأخيرة على جثمان بيليه، على ملعب سانتوس، الاثنين المقبل، على أن يدفن، الثلاثاء، وفقا لما أفاد به النادي الذي لعب فيه معظم حياته المهنية.

ومن المقرر أن يتم نقل جثمان بيليه من ساو باولو إلى سانتوس، المدينة الواقعة على بعد حوالي 80 كيلومترا، في الساعات الأولى من صباح الاثنين.

وسيتم وضع التابوت وسط ملعب فيلا بيلميرو لإلقاء النظرة الأخيرة على الفقيد، المقرر أن يبدأ الساعة 10:00 صباحا يوم الاثنين المقبل، ويستمر 24 ساعة كاملة.

وتوفي البرازيلي، الذي يعتبره الكثيرون أفضل لاعب كرة قدم في جميع الأزمنة، إزاء مضاعفات مرض سرطان القولون الذي كان يعاني منه.

وتوفي النجم الأسطوري محاطا بعدد من أبنائه وأحفاده الذين قضوا معه عيد الميلاد في المستشفى في ساو باولو، حيث كان محتجزا منذ 29 من نوفمبر الماضي.

وأطفئت أنوار ملعب نادي سانتوس "فيلا بيلميرو"، الذي لعب فيه بيليه أطول فترة في مسيرته، باستثناء الشاشة التي ظهر في منتصفها تاج واسم بيليه بالكامل، وهو إديسون أرانتيس ناسيميينتو، على جانب، ودرع نادي سانتوس على الجانب الآخر.

وبدأ بيليه مشواره الرياضي في سانتوس عام 1956 ولعب بقميص النادي 1116 مباراة، وسجل 1091 هدفا، ورحل عنه عام 1974 لينضم إلى نيويورك كوسموس الأمريكي الذي اعتزل في صفوفه بعد 3 سنوات.

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