على غير المتوقع.. مبابي ينحي الخلافات جانباً ويدافع عن نيمار

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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نحى الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان، الخلافات جانباً، ودافع عن زميله بالفريق الفرنسي نيمار دا سيلفا بعدما تعرض للطرد في المباراة الأخيرة ضد ستراسبورغ بمنافسات المسابقة المحلية.

وكان نيمار حصل على إنذارين في أٌقل من دقيقتين ليكمل باريس سان جيرمان المباراة بعشرة لاعبين، منذ الدقيقة 62 من عمر اللقاء.

وكشفت شبكة "أمازون برايم فيديو"، عن تفاصيل الحديث الذي دار بين مبابي والحكم الفرنسي كليمان توربان الذي طرد نيمار، حيث قال مبابي: "نيمار لا يستحق البطاقة الحمراء، لم يقل شيئاً، ولم يطلب أي شيء"، ولكن كلمات النجم الفرنسي الشاب لم تشفع لزميله، ولم يتراجع الحكم عن قراره.

وكان باريس سان جيرمان حقق الفوز على ستراسبورغ بهدفين مقابل هدف، ليرفع العملاق الباريسي رصيده إلى النقطة 44 في صدارة جدول الترتيب، فيما تجمد رصيد ستراسبورغ عند النقطة 11 في المركز التاسع عشر.

يذكر أن هناك العديد من المشاكل والأزمات جمعت بين مبابي ونيمار طوال الأشهر الماضية، حيث كون الأخير حزباً مع الأرجنتيني ليونيل ميسي داخل صفوف باريس، وهو ما يُشعر مبابي بالاستياء ناحيتهما، وهدد بالرحيل عن البي سي جي أكثر من مرة لنفس السبب.

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