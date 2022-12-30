مع الأندية ومنتخب البرازيل.. كم عدد ألقاب الأسطورة بيليه؟

المصدر: تقرير - سارة عبدالباقي

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تلقت أوساط كرة القدم العالمية نبأ وفاة الأسطورة البرازيلية إدسون أرانتيس دو ناسيمنتو "بيليه" بصدمة وحزن، حيث فارق عالمنا أمس الخميس 29 ديسمبر 2022، وترك خلفه إرثاً كبيراً في عالم الساحرة المستديرة.

وتكمن الحقائق في إن بيليه يعتبر أعظم لاعب في تاريخ كرة القدم على مر التاريخ، حتى بمقارنته مع النجمين الحاليين الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو، رغم أن الواقع الحديث أفاد الثنائي بشكل كبير، عما كانت عليه حال اللعبة قبل عقود زمنية مضت.

واشتهر بيليه بمهاراته الفردية الرائعة، على مدار 21 عاماً قضاها في المستطيل الأخضر، وتوهج بشكل كبير مع منتخب بلاده البرازيل وقاده في الكثير من المناسبات لمنصة التتويج.

كم عدد ألقاب بيليه مع الأندية؟

قضى بيليه معظم مسيرته الكورية مع نادي سانتوس البرازيلي، حيث لعب معه 660 مباراة وسجل 643 هدفاً، خلال الفترة من 1956 وحتى 1974، وحصد مع النادي البرازيلي الدوري (6 مرات)، وبطولة باوليستا (دوري كرة القدم للمحترفين في ولاية ساو باولو البرازيلية) (10 مرات)، وبطولة كوبا ليبرتادوريس (مرتين)، وكأس إنتركونتيننتال (مرتين).

وانتقل بيليه إلى نادي نيويورك كوسموس بالولايات المتحدة عام 1975، وقضى معه ثلاثة مواسم، وحصد معه لقباً واحداً وهو كأس كرة القدم NASL (البطولة السنوية لدوري كرة القدم لأمريكا الشمالية)، بحسب الموقع العالمي "ترانسفير ماركت".

كم عدد ألقاب بيليه مع منتخب البرازيل؟

على الصعيد الدولي، حقق بيليه أعظم إنجازاته مع منتخب البرازيل، ويعد هو اللاعب الأسطوري على مدار تاريخ كرة القدم ببلاد السيليساو، حيث شارك بيليه في أربعة نهائيات لبطولة كأس العالم، حقق منها ثلاثة ألقاب للكأس الذهبية، أعوام 1958 و1962 و1970، إذ لعب 14 مباراة في المونديال، وسجل 12 هدفاً، وقدم 10 تمريرات حاسمة.

ولم يفز بيليه بلقب كوبا أمريكا مع منتخب البرازيل، وكانت أكبر إنجازاته في هذه البطولة حصوله على الوصافة رفقة السامبا 1958/1959.

يذكر أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، توّج بيليه بلقب "لاعب القرن"، في عام 2000.

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