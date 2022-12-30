تعادل سلبي بين أتلتيك بلباو وريال بيتيس في "الليغا"

المصدر: أ ف ب

ت + ت - الحجم الطبيعي

انتهت أبرز مباريات المرحلة 15 من الدوري الاسباني لكرة القدم بين أتلتيك بلباو ومضيفه ريال بيتيس بالتعادل السلبي أمس الخميس على ملعب بينتو فيامارين.

وحرم التعادل أيا من الفريقين التقدم الى المركز الثالث، ليحتل بلباو المركز الرابع وبيتيس المركز الخامس بنفس رصيد النقاط.

وشهدت المباراة طرد لاعب ريال بيتيس الايطالي لويز فيليبي (90+6) بعد تدخل قويّ.

وتدور منافسة قوية على المراكز الأربعة الأولى في الدوري الإسباني، حيث لا يفصل بين المركزين الثالث والثامن سوى نقطتين.

وبقي بيتيس من دون أي فوز في المباريات الثلاث الأخيرة.

وكان قد أهدر رايو فايكانو فرصة التقدم للمركز الرابع، ولو مؤقتاً، وذلك بتعادله أمام مضيفه جيرونا 2-2 في المباراة الأولى في "لاليغا" بعد فترة التوقف بسبب منافسات كأس العالم 2022 في قطر.

وسجل هدفي رايو فايكانو كل من سيرخيو كاميلو (2) وايسي بالاسون (62)، فيما سجل لجيرونا الأرجنتيني فالنتان كاستيانوس (34 من ركلة جزاء) والبديل صامويل سايس (75 من ركلة جزاء).

وصعد رايو فايكانو إلى المركز السابع موقتاً برصيد 23 نقطة، بانتظار نتائج المباريات الأخرى، فيما يحتل جيرونا المركز الثاني عشر بـ 17 نقطة.

وحافظ رايو فايكانو على سجله خالياً من الخسارة للمباراة السادسة تواليًا في الدوري، حيث تعود خسارته الأخيرة الى 8 أكتوبر أمام الميريا 1-3، علماً انه حقق اكبر انتصاراته هذا الموسم في المرحلة 13 على حساب ريال مدريد حامل اللقب 3-2.

وتختتم مباريات بمواجهة بين أتلتيكو مدريد والتشي.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز