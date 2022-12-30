نجوم الساحرة المستديرة ينعون "الجوهرة السوداء"

المصدر: وكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

أشاد عالم الكرة المستديرة بالأسطورة البرازيلي بيليه الذي توفي عن عمر يناهز 82 عاماً الخميس بعد معاناة طويلة مع مرض السرطان.

وكتبت ابنة "الملك" كيلي ناسيمنتو على انستغرام من مستشفى ألبرت أنشتاين حيث كان يعالج بيليه من مرض السرطان منذ شهر "نشكرك. نحبك بلا حدود. ارقد بسلام".

بيليه "جعل كرة القدم فنًا"، كتب على إنستغرام نيمار وريثه في المنتخب البرازيلي.

واضاف: "قبل بيليه، كانت كرة القدم مجرد رياضة. لقد غيّر بيليه كل شيء، وجعل كرة القدم فنًا (...)، ومنح صوتاً للفقراء ولأصحاب البشرة السوداء وفوق كل شيء: أعطى رؤية للبرازيل".

وأرفق مهاجم باريس سان جرمان رسالته بصورة "ملك" كرة القدم وهو يرتدي التاج.

وبدوره كتب بطل العالم الأرجنتيني ليونيل ميسي على انستغرام "ارقد بسلام"، في اشارة إلى رحيل بيليه.

وأرفق ميسي رسالته بثلاث صور، إثنتان منها ظهر فيهما مع بيليه، وثالثة للملك كلاعب.

إرث لن ينسى أبداً

من ناحيته، أشاد زميل نيمار وميسي في سان جرمان مهاجم المنتخب الفرنسي كيليان مبابي بأسطورة كرة القدم مؤكداً أن "إرثه لن ينسى أبدا".

وكتب مبابي باللغة الانكليزية على تويتر معلقاً على صورة بالأبيض والأسود تظهره إلى جانب بيليه "لقد تركنا ملك كرة القدم، لكن إرثه لن يُنسى أبداً، ارقد بسلام أيها الملك".

وغالباً ما يُقارن مبابي الذي توج بطلاً للعالم في 2018 ووصيف مونديال قطر 2022 بعد هزيمة فرنسا أمام الأرجنتين بركلات الترجيح 2-4 بعد تعادلهما 3-3 في الوقتين الاصلي والإضافي، منذ ظهوره على أعلى مستوى ببيليه.

وكتب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عبر حسابه على انستغرام، "مصدر إلهام للعديد من الملايين" و"مرجع في الأمس، واليوم وغداً"، معبراً عن "الألم الذي يعاني منه الجميع في كرة القدم حالياً".

وتابع الفائز بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم خمس مرات "العاطفة التي لطالما أبدتها تجاهي كانت ترد بالمثل في جميع الأوقات، حتى من مسافة بعيدة".

ونوه المهاجم الانكليزي جيف هيرست الفائز بكأس العالم 1966 التي استضافتها بلاده ببيليه ووصفه بأنه "الأعظم على الإطلاق".

ولعب هيرست ضد بيليه في مونديال 1970 في المكسيك وصنف المهاجم بأنه الأفضل الذي واجهه على الإطلاق. حينها فازت البرازيل 1-صفر في طريقها لرفع كأس العالم حيث توج "الملك" بيليه بالكأس للمرة الثالثة والأخيرة.

وغرد هيرست قائلاً "لديّ الكثير من الذكريات عن بيليه، وبدون أدنى شك أفضل لاعب لعبت ضده (مع بوبي مور أفضل لاعب كرة قدم لعبت بجانبه)".

وتابع "بالنسبة لي يظل بيليه الأعظم على الإطلاق وأنا فخور بأن أكون معه على أرض الملعب. ارقد في سلام بيليه وشكراً لك".

ودوّن هيرست اسمه في سجلات الكرة المستديرة كأول لاعب يسجل ثلائة أهداف في مباراة نهائية في كأس العالم في فوز إنكلترا على ألمانيا الغربية 4-2 في عام 1966، قبل أن يكرر انجازه مبابي أخيراً في نهائي مونديال قطر بتسجيله ثلاثية فريقه.

ولخص الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إرث بيليه، فكتب على تويتر "اللعبة. الملك. الخلود".

وكتب الرئيس السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" السويسري سيب بلاتر "إنها أخبار محزنة للغاية، لقد رحل بيليه. العالم ينعي أعظم لاعب كرة قدم في التاريخ وشخص رائع. لقد احتفل بكرة القدم بشكل لا مثيل له".

وأكد نادي نيويورك كوزموس الاميركي الذي دافع عن ألوانه بيليه في السبعينات أن الراحل جلب "اللعبة الجميلة" إلى الولايات المتحدة، واصفاً إياه باللاعب "عبقري" الذي أحدث تحولاً في هذه الرياضة.

وقال في بيان نُشر على موقعه الرسمي "اسم بيليه سيكون إلى الأبد مرادفاً للفن الرياضي والعبقرية".

واضاف "تأثيره الدائم على رياضة كرة القدم لا يقدر بثمن. ارقد بسلام يا ري".

ولعب بيليه مع كوزموس بين عامي 1975 و1977 بعد مسيرة ملحمية مع سانتوس.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز