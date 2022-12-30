وفاة البرازيلي بيليه أسطورة كرة القدم

المصدر: ساو باولو - وكالات

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توفي أسطورة كرة القدم البرازيلية بيليه، أمس، عن عمر ناهز (82 عاماً)، بعد معاناة من مرض السرطان. وكتبت ابنة بيليه على انستغرام: «نشكرك. نحبك بلا حدود، ارقد في سلام». وعم الحزن عالم الرياضة، حيث عبر نجوم كرة القدم عن حزنهم لرحيل الأسطورة. وفاز بيليه بكأس العالم ثلاث مرات أعوام 1958 و1962 و1970 وهو إنجاز لم يحققه أي لاعب آخر في مسيرة حافلة بدأت من طفل حافي القدمين إلى أعظم اللاعبين الذين أنجبتهم كرة القدم على مر العصور.



اختير أفضل رياضي في القرن الماضي من قبل اللجنة الأولمبية الدولية عام 1999، وبعدها بعام كأفضل لاعب في القرن عينه من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).



وقضى أسطورة كرم القدم شهراً في مستشفى ألبرت أينشتاين في ساو باولو، حيث خضع للعلاج الكيميائي لسرطان القولون.

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