 ميسي ومبابي ينعيان "ملك كرة القدم"

المصدر: وكالات

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حرص نجما كرة القدم الأرجنتيني ليونيل ميسي والفرنسي كيليان مبابي، على رثاء الأسطورة البرازيلي بيليه، الذي توفي اليوم الخميس عن عمر يناهز 82 عاما، بعد صراع طويل مع مرض السرطان.

ونشر مبابي، نجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، صورة بالأبيض والأسود مع بيليه، على حسابه بموقع (تويتر) للتواصل الاجتماعي، وعلق عليها قائلا "لقد تركنا ملك كرة القدم، لكن إرثه لن يُنسى أبدًا".

أما ميسي، الذي توج الأسبوع بكأس العالم مع منتخب الأرجنتين، فنشر صورة له مع بيليه على حسابه في تطبيق (إنستغرام)، وكتب "أرقد بسلام، يا بيليه".

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