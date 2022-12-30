مبابي يودع بيليه بكلمات مؤثرة

المصدر: وكالات

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نعى النجم الفرنسي، كيليان مبابي، بكلمات مؤثرة، أسطورة كرة القدم البرازيلي بيليه الذي توفي اليوم الخميس عن عمر ناهز 82 عاما بعد صراع مع المرض.

ونشر مبابي على حسابه في موقع "إنستغرام" صورة قديمة له مع بيليه وأرفقها بتعليق: "لقد تركنا ملك كرة القدم لكن إرثه لن ينسى أبدا.. أرقد في سلام يا ملك".

وكانت الحالة الصحية لبيليه قد استحوذت على اهتمام العالم أجمع خلال الأشهر القليلة الماضية، وتحديدا خلال منافسات كأس العالم الأخيرة بقطر.

وكان بيليه قد تم تشخيصه في عام 2021، بإصابته بسرطان القولون، الذي تفاقم معه بالأسابيع الأخيرة، قبل أن يتوفى اليوم.

ويعد بيليه من أبرز أساطير كرة القدم وأشهرهم رفقة الراحل الأرجنتيني دييغو مارادونا، حيث حقق الكثير من الإنجازات مع منتخب بلاده البرازيلي، ويعتبر "الجوهرة السوداء" اللاعب الوحيد في التاريخ الذي توج بكأس العالم ثلاث مرات (1958 و1962 و1970).

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