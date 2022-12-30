 نيمار ناعياً: بيليه جعل صوت الفقراء مسموعاً ووضع البرازيل تحت الأضواء

المصدر: وكالات

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نعى نجم المنتخب البرازيلي نيمار، أسطورة كرة القدم بيليه الذي وافته المنية اليوم، قائلاً: "بيليه جعل صوت الفقراء والسود مسموعا ووضع البرازيل تحت الأضواء"

وتوفي أسطورة كرة القدم البرازيلي بيليه اليوم الخميس، عن عمر ناهز 82 عاما بعد صراع مع المرض، حسب ما أعلنت عائلته.

وكتبت ابنة "الملك"، كيلي ناسيمنتو على "إنستغرام" من مستشفى ألبرت أنشتاين حيث كان يعالج بيليه من مرض السرطان منذ شهر "نشكرك. نحبك بلا حدود. أرقد بسلام".

وكانت الحالة الصحية لبيليه قد استحوذت على اهتمام العالم أجمع خلال الأشهر القليلة الماضية، وتحديدا خلال منافسات كأس العالم الأخيرة بقطر.

وكان بيليه قد تم تشخيصه في عام 2021، بإصابته بسرطان القولون، الذي تفاقم معه بالأسابيع الأخيرة، قبل أن يتوفى اليوم.

ويعد بيليه من أبرز أساطير كرة القدم وأشهرهم رفقة الراحل الأرجنتيني دييغو مارادونا، حيث حقق الكثير من الإنجازات مع منتخب بلاده البرازيلي، ويعتبر "الجوهرة السوداء" اللاعب الوحيد في التاريخ الذي توج بكأس العالم ثلاث مرات (1958 و1962 و1970).

واختير بيليه أفضل رياضي في القرن الماضي من قبل اللجنة الأولمبية الدولية عام 1999، وبعدها بعام كأفضل لاعب في القرن عينه من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وتشكل وفاته صدمة لعشاق كرة القدم حول العالم، بعد أيام من انتهاء مونديال قطر 2022، حيث ودعت البرازيل من ربع النهائي أمام كرواتيا بركلات الترجيح.

"أجلبوا الكأس إلى البيت!"، هكذا نشر الحساب الرسمي لبيليه على مواقع التواصل الاجتماعي، يوم المباراة الأولى للبرازيل أمام صربيا (2-0).

خسر بيليه معركته الأخيرة مع سرطان القولون المكتشف في سبتمبر 2021 خلال فحوص روتينية.

ويعتبره كثر أعظم لاعب كرة قدم في كل العصور، ويعد هذا المراوغ الفتاك الذي ساهم بولادة "كرة السامبا" بمثابة "كنز وطني" في البرازيل.

وهز الشباك بغزارة غير مسبوقة: 1281 هدفا في 1363 مباراة تحت ألوان نادي سانتوس (1956-1974)، المنتخب الوطني "سيليساو" وكوزموس نيويورك الأمريكي (1975-1977).

ولكن بعيدا عن الأرقام، تبقى ذكرى بيليه خالدة كـ"ملك" أحدث ثورة في رياضته، مع رقم 10 الأبدي على ظهره.

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