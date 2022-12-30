كلوب: جاكبو صفقة عظيمة لـ «الريدز»

المصدر: لندن - رويترز

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أثنى يورغن كلوب مدرب فريق الكرة بنادي ليفربول، على قدرات الهولندي كودي جاكبو، الوافد الجديد للفريق، وقال: صفقة عظيمة للاعب و«الريدز»، هو لاعب شاب يملك الكثير من الإمكانات.

وانضم جاكبو، الذي سجل ثلاثة أهداف لهولندا في كأس العالم، إلى ليفربول من أيندهوفن، وذكرت وسائل إعلام أن المقابل المبدئي كان 37 مليون جنيه إسترليني، وقالت وسائل إعلام بريطانية، إن مانشستر يونايتد كان يطارد اللاعب، قبل أن يحسم ليفربول الصفقة. وقال جاكبو «فان دايك، هو من أقنعني بالانضمام إلى ليفربول».

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