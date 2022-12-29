الأسطورة بيليه في سطور

المصدر: وكالات

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توفي البرازيلي بيليه الخميس عن عمر 82 عاماً، بعد مسيرة أصبح خلالها أحد أعظم اللاعبين في تاريخ كرة القدم، ان لم يكن أعظمهم على الإطلاق.

في ما يأتي حياة النجم الراحل في سطور:

الاسم: إدسون أرانتيس دو ناسيمنتو.

تاريخ الولادة: 23 أكتوبر 1940

مكان الولادة: تريس كوراسويس (البرازيل)

الطول: 1,72 م

المركز: مهاجم/لاعب وسط هجومي

- مسيرته مع الأندية:

سانتوس البرازيلي (1956-1974)

نيويورك كوزموس الأميركي (1975-1977)

- الألقاب والسجل مع الأندية:

كأس الانتركونتيننتال (1962، 1963)

كأس ليبرتادوريس (1962، 1963)

بطولة ولاية ساو باولو البرازيلية (1956، 1958، 1960، 1961، 1962، 1964، 1965، 1967، 1968، 1969، 1973)

هدّاف بطولة ولاية ساو باولو 11 مرة: 1957 (سجل 17 هدفا)، 1958 (58 هدفا)، 1959 (45 هدفا)، 1960 (33 هدفا)، 1961 (47 هدفا)، 1962 (37 هدفا)، 1963 (22 هدفا)، 1964 (34 هدفا)، 1965 (49 هدفا)، 1969 (26 هدفا)، 1973 (11 هدفا)

بطل كأس البرازيل (1961، 1962، 1963، 1964، 1965، 1968)

دوري كرة القدم الأميركي الشمالي (1977)

- مسيرته والألقاب مع المنتخب الوطني:

خاض 92 مباراة سجل خلالها 77 هدفا

بدأ مسيرته الدولية في السابع من يوليو 1957 ضد الأرجنتين (1-2)، وأنهاها في 18 يوليو 1971 ضد يوغوسلافيا (2-2).

أحرز لقب كأس العالم ثلاث مرات (1958، 1962، و1970)

نهائي بطولة كوبا أميركا الأميركية الجنوبية (1959)

- التكريمات الفردية:

* اختارته اللجنة الأولمبية الدولية "رياضي القرن" في العام 1999

* اختاره الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) "لاعب القرن" في العام 2000

* منح جائزة الكرة الذهبية الفخرية في العام 2014

- أرقام قياسية:

* الوحيد الذي توج بلقب كأس العالم ثلاث مرات كلاعب

* أصغر لاعب يسجل هدفا في مباراة نهائية لكأس العالم (عن عمر 17 عاما في مونديال السويد 1958)

* 1281 هدفا في مسيرته في 1363 (بحسب احصاءات فيفا)

* الهداف التاريخي للمنتخب البرازيلي بالتساوي مع نيمار (77 هدفا)

* عدد الأهداف في عام ميلادي واحد (127 هدفا في العام 1959)

* الرقم القياسي لعدد الأهداف في مباراة واحدة (ثمانية في فوز سانتوس على بوتافوغو بنتيجة 11-صفر في نوفمبر 1964)

الوضع العائلي:

* تزوج مرتين، الأولى من روزميري دوس رييس شولبي (1966-1982)، والثانية من أسيرا ليموس سيكساس (من العام 1994 حتى وفاته)

* له ثلاثة أبناء وثلاث بنات

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