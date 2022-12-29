كلوب يعلق على تعاقد ليفربول مع المهاجم الهولندي كودي جاكبو

المصدر: وكالات

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قال يورغن كلوب مدرب ليفربول، إن صفقة التعاقد مع مهاجم أيندهوفن الهولندي، كودي جاكبو مقابل 48 مليون دولار، سيكون لها انعكاسات على خططه لفترة الانتقالات الشتوية الشهر المقبل.

ونجح ليفربول في التعاقد مع جاكبو بعد ثلاثة أيام من المفاوضات مع ممثلي اللاعب البالغ 23 عاما.

وتألق المهاجم الهولندي الدولي في كأس العالم في قطر، مما دفع ليفربول إلى التحرك قبل أن يتمكن غريمه مانشستر يونايتد من إبرام صفقة للنجم الصاعد.

ورغم أن كلوب لم يضع في أولوياته التعاقد مع مهاجم، حيث أن خط وسط ليفربول بحاجة إلى تعزيزات، إلا أن المدرب الألماني كان حريصا على إبقاء جاكبو بعيدا عن متناول مانشستر يونايتد، حتى لو انعكس ذلك على قدرته الشرائية في يناير مع فتح باب سوق الانتقالات الشتوية.

وقال كلوب خلال مؤتمر صحفي عقده عشية مواجهة فريقه وضيفه ليستر المقررة غدا الجمعة ضمن منافسات المرحلة الـ18 من الدوري "أود أن أقول من حيث المبدأ إن الأمر كذلك بالنسبة لجميع الناس في العالم: الأموال التي تنفقها لها تأثير على الأموال التي يمكنك إنفاقها (في المستقبل)".

وأضاف "نحن نعرف ما نريد القيام به وسنرى ما إذا كان بإمكاننا فعل ذلك. يتعلق الأمر بالمال بالطبع، ولكن الأمر يتعلق أكثر بما كان عليه الحال دائما، حول شراء اللاعبين المناسبين لأننا سعداء بتعاقدنا مع كودي".

وأثنى كلوب على لاعبه الجديد قائلا "هو لاعب شاب ولديه الكثير من الإمكانات. لو كان قد سجل 40 هدفا في إسبانيا أو في أي دوري آخر سيكون باهظ الثمن".

وختم كلوب متحدثا عن أفضل مركز لمهاجمه الجديد "المركز الذي يشغله غالبا هو الجناح الأيسر، هذا واضح، ولكن يمكنه اللعب في مراكز مختلفة. لعب لهولندا وأيندهوفن في مراكز مختلفة...".

وسجل جاكبو في كل من مباريات "الطواحين الهولندية" في دور المجموعات في العرس الكروي العالمي في قطر (3 أهداف)، كما أن قدرته على التنقل بين الخطوط الأمامية سيصب في مصلحة مدربه الجديد كلوب.

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