للتوقيع مع النصر..الكشف عن موعد وصول رونالدو للسعودية

المصدر: البيان

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تتطور الأحداث بشكل متسارع في قضية انتقال النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى صفوف النصر السعودي عند فتح نافذة الانتقالات الشتوية الشهر المقبل.

وذكر موقع "كورة" نقلا عن مصدر من داخل النصر، أن إدارة الفريق السعودي قطعت شوطا كبيرا لحسم صفقة التعاقد مع رونالدو.

وأضاف المصدر "في حال نجاح الطرفين في الوصول لاتفاق نهائي مع تذليل بعض العقبات، فإن وصول رونالدو إلى العاصمة السعودية الرياض، سيكون الأحد المقبل".

وكان الإعلامي الرياضي عناد الرشيد، أكد عبر حسابه الشخصي على "تويتر"، في وقت سابق اليوم الخميس، أن وفدا من إدارة نادي النصر برئاسة مسلي آل معمر، غادر الرياض أمس الأربعاء متوجها إلى مدريد من أجل إنهاء صفقة رونالدو.

يذكر أن رونالدو البالغ 37 عاما، فسخ عقده مع مانشستر يونايتد بالتراضي قبيل مونديال قطر، عقب التصريحات التي أطلقها في حق فريقه السابق خلال مقابلته الشهيرة التي أجراها مع الصحفي بييرس مورغان، ويمكنه الآن التعاقد مع أي ناد يريده دون الرجوع لأي طرف آخر.

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