إجابة قاطعة.. أنشيلوتي يحسم ملف عودة رونالدو لصفوف ريال مدريد

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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حسم الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد، ملف عودة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى صفوف الميرنغي، في ظل عدم ارتباطه بعقد مع أي فريق خلال الفترة الحالية.

وقال أنشيلوتي في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة ريال مدريد وبلد الوليد: "لن يكون هناك تعاقدات في الشتاء"، وهو رد قاطع يؤكد من خلاله كارلو أن رونالدو لن يعود إلى صفوف النادي الإسباني في يناير المقبل كما تردد.

وبخصوص الراحلين في الميركاتو الشتوي، قال أنشيلوتي: "أي لاعب يمكنه المغادرة، إذا شعر بأنه يريد فرصة أكبر في اللعب، وسنتفهم ذلك".

ويلتقي ريال مدريد مع بلد الوليد مساء غداً الجمعة، ضمن منافسات الجولة 15 من بطولة الدوري الإسباني.

ويحتل برشلونة صدارة ترتيب الليغا برصيد 37 نقطة، فيما يأتي ريال مدريد في المركز الثاني برصيد 35 نقطة.

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