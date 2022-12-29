27 رصاصة تودي بحياة اللاعب السنغالي ميندي في فرنسا

المصدر: وكالات

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أعلن نادي أوباني الذي يلعب بالدرجة الرابعة الفرنسي، مقتل لاعب الوسط عادل سانتانا ميندي البالغ 22 عاماً بالرصاص، في الدائرة 14 بمرسيليا.

وكتب نادي أوباني الفرنسي الذي يقع مقره في بلدة أوباغن قرب مارسيليا، إن اللاعب قتل في حادث مأساوي.

ولم يخض النادي في التفاصيل أكثر، في حين ذكرت قناة "بي أف إم تي في" الفرنسية أن اللاعب قتل بالرصاص في مارسيليا، رغم محاولة رجال الإنقاذ إنعاشه إلا أنه توفي متأثراً بجروحه.

ووجدت الشرطة الفرنسية في المكان بقايا 27 طلقة نارية أطلقت على المجني عليه، وقالت إن القتلة فروا من المكان في سيارة من طراز أودي.

ولعب ميندي بشكل أساسي كمهاجم وكان نتاجاً لأكاديمية مرسيليا للشباب، ثم لعب مع إنجلترا، قبل أن ينضم إلى UE Sant Julia في أندورا، ويعود إلى فرنسا لقضاء فترات مع Côte Bleue وMarignane-Gignac ونادي أوباني الذي انضم إليه الصيف الماضي، ولعب معه 11 مباراة هذا الموسم.

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