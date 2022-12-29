بسبب كرة طائشة.. أندريه جينياك يتعرض لإصابة خطيرة (فيديو)

المصدر: وكالات

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تعرض الفرنسي أندريه بيير جينياك، لإصابة خطيرة في مباراة فريقه تيجريس ضد سانتوس لاجونا بمسابقة كأس المكسيك.

واصطدمت كرة طائشة سددها أحد لاعبي نادي سانتوس لاجونا، برأس جينياك من الخلف، وبدا الأمر كما لو كان غير مثير للقلق لدرجة أن المعلق المكسيكي كان يعلق على اللقطة وهو يضحك.

ولكن تطورت الأعراض بشكل كبير، إذ سقط جينياك على الأرض فاقداً الوعي بشكل جزئي، ما استدعى نزول الطاقم الطبي لفريق تيجريس الذي بدأ فوراً عمليات إفاقة استغرقت أكثر من دقيقة.

ونهض جينياك بعدها بشكل اعتيادي، وأثناء توجهه لدكة البدلاء بدأ في التقيؤ بشكل متكرر، الأمر الذي استدعى نقله إلى المستشفى لإجراء المزيد من الفحوصات من أجل الاطمئنان على حالته.

بسبب كرة طائشة.. أندريه جينياك يتعرض لإصابة خطيرةhttps://t.co/yzeg1h4usVpic.twitter.com/ya2AlnveyQ — البيان الرياضي (@AlBayanSports) December 29, 2022

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