 ليفربول يخطف المهاجم الهولندي جاكبو من مانشستر يونايتد

المصدر: وكالات

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أعلن نادي ليفربول المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الأربعاء تعاقده مع المهاجم الهولندي كودي جاكبو قادما من أيندهوفن ليتفوق ليفربول بذلك على مانشستر يونايتد الذي سعى لضم اللاعب.

ولم يكشف الناديان عن التفاصيل المالية للصفقة، لكن وسائل إعلام بريطانية ذكرت أن ليفربول سيدفع مبلغا أوليا يبلغ 37 مليون جنيه إسترليني (44.49 مليون دولار) لضم اللاعب البالغ من العمر 23 عاما، والذي سجل ثلاثة أهداف في كأس العالم بقطر.

وذكرت صحيفة الجارديان أن الهولندي إريك تن هاج مدرب يونايتد كان مهتما بالتعاقد مع جاكبو، الذي سجل تسعة أهداف وصنع 12 في 14 مباراة في الدوري الهولندي قبل فترة توقف كأس العالم، قبل أن يدخل ليفربول المفاوضات ويبرم الصفقة.

وقال جاكبو "أعتقد أنه فريق عظيم بالنسبة لي وجاء انضمامي إليه لأظهر ما بوسعي (القيام به) وأن أحاول مساعدة الفريق على الوصول للحظات أجمل بشكل يفوق ما حدث في السنوات الماضية".

وجاء انضمام جاكبو بمثابة تعزيز كبير لتشكيلة ليفربول الذي خسر جهود المهاجم الكولومبي لويس دياز بسبب إصابة في الركبة بينما غاب البرتغالي ديوجو جوتا بسبب مشكلة في ربلة الساق منذ أكتوبر تشرين الأول الماضي مما جعله يغيب عن المشاركة بكأس العالم.

وقاد جاكبو خط هجوم المنتخب الهولندي ليتأهل الفريق لدور الثمانية بكأس العالم، لكنه يلعب في مركز الجناح الأيسر بنادي أيندهوفن.

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