صحوة "يونايتد" تهدد طموحات توتنهام بالدوري الإنجليزي

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

برغم حفاظه على المركز الرابع في جدول الدوري الإنجليزي لكرة القدم، يحتاج توتنهام في الفترة المقبلة إلى استعادة نغمة الانتصارات للحفاظ على فارق النقطة الواحدة التي تفصله عن مانشستر يونايتد في ظل صحوة "يونايتد" في المسابقة.

واستأنف مانشستر يونايتد مسيرته في الدوري الإنجليزي، بعد فترة التوقف الطويلة بسبب كأس العالم 2022، بفوز كبير 3-0 على نونتنجهام فوريست في الجولة الـ17 من الدوري الإنجليزي مساء أمس الثلاثاء.

وهذه هي المرة الثانية فقط التي يحقق فيها مانشستر يونايتد انتصارين متتاليين في المسابقة هذا الموسم والأولى منذ أن حقق 4 انتصارات متتالية في المسابقة بأواخر أغسطس ومطلع سبتمبر الماضي.

وقلص "يونايتد" بهذا الفارق مع توتنهام صاحب المركز الرابع إلى نقطة واحدة ليهدد استمرار فريق العاصمة ضمن المراكز الأربعة الأولى خاصة أن توتنهام حقق انتصارين فقط في آخر 6 مباريات خاضها بالبطولة.

وشهدت المباراة الهدف العاشر لماركوس راشفورد مهاجم مانشستر يونايتد في مختلف البطولات، وهو ضعف ما أحرزه اللاعب في مختلف البطولات بالموسم الماضي.

وفي مباراة أخرى أمس، استعاد تشيلسي نغمة الانتصارات في المسابقة بفوز ثمين 2-0 على بورنموث ليكون الانتصار الأول للفريق في الدوري الإنجليزي بعد 5 مباريات بلا أي انتصار.

وبهذا الفوز، قلص تشيلسي الفارق مع المراكز الأربعة الأولى إلى 6 نقاط رغم استمراره في المركز الثامن بجدول المسابقة.

وكانت هذه المباراة هي رقم 100 للبرازيلي تياجو سيلفا مع تشيلسي في مختلف البطولات.

وتستكمل مباريات المرحلة اليوم بلقاء مانشستر سيتي حامل اللقب مع ليدز يونايتد.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز