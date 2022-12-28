 إصابة جديدة لريس جيمس تبعده عن تشيلسي لمدة شهر

المصدر: وكالات

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اعترف ريس جيمس، لاعب فريق تشيلسي، بأن عام 2022 كان "أصعب عام مر عليه حتى الآن" بعد تعرضه لانتكاسة خلال مباراة الفريق ضد بورنموث في بطولة الدوري الإنجليزي لكرة القدم أمس الثلاثاء.

وغاب الدولي الإنجليزي عن نهائيات كأس العالم في قطر، بسبب معاناته من إصابة في الركبة، قبل أن يعود للقائمة الأساسية لتشيلسي خلال فوزه 2 / صفر على ضيفه بورنموث.

واستمر جيمس لمدة 53 دقيقة في ملعب (ستامفورد بريدج)، الذي استضاف المباراة، قبل أن يتم استبداله بسبب معاناته من مشكلة في نفس الركبة التي أصيبت سابقا، وغادر الملعب مرتديا دعامة بها، في حين أعلن النادي اللندني عن غيابه "لمدة تصل إلى شهر".

وكتب جيمس على حسابه بموقع (تويتر) للتواصل الاجتماعي "كان عام 2022 هو أصعب عام مر علي حتى الآن. أريد فقط أن أشكركم جميعا على الدعم".

وأضاف جيمس، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) "لقد تأثرت بشكل طبيعي ذهنيا، فأنا حاليا أحاول فقط التعامل مع البطاقات التي تم توزيعها لي. أتمنى أن تكون نهاية العام مليئة بالسلام والفرح والسعادة".

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