 إريكسن: مانشستر يونايتد تعافي سريعا من رحيل رونالدو

المصدر: وكالات

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شدد الدنماركي كريستيان إريكسن، لاعب فريق مانشستر يونايتد، على أن كرة القدم تمضي سريعا، وذلك عقب فوز فريقه الكبير 3 / صفر على نوتنجهام فورست ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وكانت مواجهة نوتنجهام، التي جرت أمس الثلاثاء، هي الأولى لمانشستر يونايتد بدون النجم البرتغالي المخضرم كريستيانو رونالدو في بطولة الدوري.

وتصدر رحيل رونالدو عن قلعة (أولد ترافورد) عناوين الأخبار في الأسابيع الماضية، حيث توصل لاتفاق يقضي بفسخ عقده مع إدارة مانشستر يونايتد بالتراضي الشهر الماضي، بعد تدهور العلاقات بين الطرفين، لاسيما بعد رفضه أن يلعب كبديل خلال لقاء الفريق ضد توتنهام هوتسبير، ثم أعقبها التصريحات النارية التي أدلى بها خلال مقابلة أجراها مع محطة (توك تي في) التليفزيونية البريطانية.

وتم الاتفاق على رحيله خلال توقف الدوري الإنجليزي بسبب إقامة نهائيات كأس العالم في قطر، وسرعان ما تقدم يونايتد، حيث أظهر الكثير من الفعالية في الهجوم، ليحقق انتصارا مقنعا على نوتنجهام.

وواصل ماركوس راشفورد تألقه مع مانشستر يونايتد بعدما سجل هدفا مبكرا، ثم صنع الهدف الثاني الذي أحرزه زميله أنتوني مارسيال، فيما أضاف البرازيلي فريد الهدف الثالث قبل نهاية المباراة، ليرفع الفريق رصيده إلى 29 نقطة في المركز الخامس من 15 مباراة، بفارق نقطة خلف توتنهام، صاحب المركز الرابع، المؤهل لبطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، الذي خاض 16 مباراة.

كان إريكسن فخورًا باللعب مع رونالدو، لكنه يعلم أن الحياة تمضي قدما، مشددا على أن الحالة المزاجية في معسكر فريقه تبدو جيدة.

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) عن إريكسن قوله "بادئ ذي بدء، نشعر بالحزن لأن رونالدو ليس معنا، إن إرثه واسمه في أي نادٍ مميز، بالنسبة لي كنت محظوظًا للغاية باللعب معه في مسيرتي الكروية".

وأضاف إريكسن "كرة القدم مستمرة. تشعر أن المباراة التالية تأتيك على الفور، سينسى الناس ما كانت عليه الأمور من قبل وينصب تركيزنا الآن حقًا كما لو كان ليس هنا".

وأكد إريكسن "الأجواء جيدة، لدينا الكثير من اللاعبين الذين عادوا من كأس العالم، وسوف يعود اللاعبون الآخرون وسيجتمع عقد الفريق".

وأوضح اللاعب الدنماركي "الأجواء جيدة. إنها تساعد على الفوز بالمباريات، وأيضا قبل أن نرحل للمشاركة في كأس العالم خضنا بعض المباريات الجيدة وحققنا انتصارات رائعة ومن السهل العودة والبدء بهذه الطريقة".

ويرى إريكسن أن الحالة الفنية والبدنية الممتاز التي يبدو عليها راشفورد، الذي أحرز 8 أهداف في 13 مباراة مع النادي وكذلك منتخب إنجلترا، ستكون مفيدة ليونايتد من أجل تعويض رحيل رونالدو.

وأشار إريكسن إلى أن راشفورد /25 عاما/ عاد من كأس العالم وهو يتحلى بكثير من الثقة ويأمل في أن يواصل التوهج مع يونايتد.

وألمح إريكسن: "لقد لعب راشفورد بشكل جيد للغاية، لحسن الحظ لم يلعب أي مباراة سيئة منذ أن كنت متواجدا في الملعب".

وتابع "تركته يواصل ذلك، إنه يبدو حادا وواثقًا . إنك تشعر بذلك في الملعب وتشعر بذلك معه وهذا شيء جميل وآمل أن يستمر في ذلك".

وأختتم نجم منتخب الدنمارك تصريحاته قائلا "يمكنك أن ترى أنه عاد واثقًا جدًا من نفسه. لم أشاهد الكثير من مبارياته بالطبع ، انتم ستشاهدون المزيد، لكنه عاد في حالة جيدة ولحسن الحظ أنعكس هذا في يونايتد".

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