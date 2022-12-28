الاتحاد الأرجنتيني يجدد الثقة في سكالوني

المصدر: أ ف ب

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أكد رئيس الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، كلاوديو تابيا، بقاء المدرب ليونيل سكالوني على رأس الجهاز الفني لمنتخب الأرجنتين الذي توج مؤخرا بلقب مونديال "قطر 2022".

وقال تابيا "سكالوني هو مدرب المنتخب الأرجنتيني. كلانا رجال نلتزم بكلامنا وقلنا نعم لبعضنا البعض. ليس لدي أدنى شك في أنه سيستمر".

ويتولى سكالوني، 44 عاما، تدريب المنتخب الأرجنتيني منذ عام 2018، وقاده إلى لقب كوبا أمريكا عام 2021، في أول لقب دولي للأرجنتين منذ عام 1993.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، أحرز سكالوني مع ليونيل ميسي ورفاقه لقب كأس العالم للمرة الثالثة في تاريخ البلاد والأولى منذ العام 1986، بالفوز على فرنسا في النهائي بركلات الترجيح.

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