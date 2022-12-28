حقيقة عودة رونالدو إلى صفوف ريال مدريد

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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جاء ما تردد حول عودة كريستيانو جونيور ابن قائد ونجم منتخب البرتغال كريستيانو رونالدو للعب بأكاديمية ريال مدريد، ليتسبب في حالة من الجدل بين الجماهير، حول مصير "الدون" ووجهته المقبلة.

وتناولت الصحافة العالمية خلال الفترة الأخيرة، أنباء تؤكد اقتراب رونالدو من الانتقال إلى الدوري السعودي عبر بوابة نادي النصر، وهو ما نفاه رئيس النادي السعودي مسلي آل معمر بعد فترة طويلة من الصمت.

وبحسب الصحفي الإسباني إيدو كورناغو، فإن كريستيانو جونيور عاد إلى أكاديمية ريال مدريد بشكل مفاجئ، وهو ما يؤكد عدم انتقال والده إلى السعودية، فيما ترى الجماهير إن هذه الخطوة تعد إشارة محتملة لعودة رونالدو الأب إلى صفوف الميرنغي مرة أخرى، أو أي فريق آخر في إسبانيا.

وفي نفس الوقت، نفت شبكة "Cope" الإسبانية ما يفيد بعودة كريستيانو جونيور إلى أكاديمية ريال مدريد، مؤكدة أنه يتدرب فقط هناك خلال الفترة الحالية في ظل خوض والده لتدريباته اليومية بمقر النادي، عقب عودته من قطر بعدما انتهى من خوض منافسات كأس العالم 2022، رفقة منتخب البرتغال.

ويتزامن بشكل دائم تواجد كريستيانو جونيور في الأكاديميات التابعة للأندية التي يلعب لها والده، مثل ريال مدريد ويوفنتوس ومانشستر يونايتد.

يذكر أن رونالدو فسخ عقده مع مانشستر يونايتد بالتراضي قبل مونديال قطر، عقب التصريحات التي أطلقها ضد إدارة النادي والجهاز الفني، في مقابلة تليفزيونية أجراها مع الإعلامي المعروف بيرس مورغان، فيما يترقب الشارع الرياضي حالياً قرار رونالدو الرسمي، بشأن مستقبله ووجهته المقبلة.

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