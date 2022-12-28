بسبب ميسي.. برشلونة يفكر في التعاقد مع مبابي

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكدت تقارير صحفية، أن نادي برشلونة يفكر في التعاقد مع الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان، استغلالاً لرغبة اللاعب في الرحيل عن العملاق الفرنسي، بسبب زميله النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وبحسب صحيفة "إل موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإنه على الرغم من مشاكل برشلونة الاقتصادية، إلا أن النادي الكتالوني يطمح في تفعيل رافعة مالية أخرى لضرب السوق بالتعاقد مع مبابي.

وأشارت الصحيفة إلى أن مبابي يرغب في مغادرة باريس سان جيرمان لعدة أسباب تتعلق بميسي منها اتفاق النادي الفرنسي على تجديد عقد اللاعب الأرجنتيني، وسخرية حارس الأرجنتين إيميليانو مارتينيز من مبابي عقب نهائي مونديال 2022 أمام أنظار ميسي دون تدخل منه، إلى جانب تجاهل ناصر الخليفي لكيليان في ليلة نهائي كأس العالم بعد خسارته للقب.

وأضافت الصحيفة بأن الوجهة المفضلة لمبابي كانت ريال مدريد، لكن الميرنغي أغلق الباب أمام قدوم اللاعب الفرنسي بعدما تراجع عن اتفاقه مع النادي في الانتقالات الصيفية الماضية، واختار تجديد عقده مع باريس سان جيرمان.

وأكدت الصحيفة أن مبابي نفسه لا يفضل المشاركة مع فريق (ريال مدريد) لديه لاعب ليس له قبول في منتخب فرنسا وهو كريم بنزيما، على حسب وصف الصحيفة.

وشددت الصحيفة على أن هناك أحد البنود في عقد مبابي مع باريس، يسمح له بالرحيل عن النادي الفرنسي، حال توفر أسباب منطقية لذلك، وهو ما يراه اللاعب متوفراً نتيجة الأسباب السالف ذكرها، والمتعلقة بزميله ميسي.

وفي نهاية تقريرها، أكدت الصحيفة أن هناك أحد الأشخاص، قد يتدخل في الصفقة من أجل إتمامها لصالح برشلونة وهو السياسي الكتالوني مانويل فالس، الذي من الممكن أن يتوسط أمام إيمانويل ماكرون رئيس فرنسا، لإقناعه بأن أفضل شيء لمبابي هو انتقاله لبرشلونة، خاصة أن فالس يخطط لخوض انتخابات النادي الكتالوني مستقبلاً على مقعد الرئيس.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز