منحياً الخلافات.. نجم البرازيل السابق يدعم بيليه ويتمنى له الشفاء العاجل

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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نحى البرازيلي روماريو دي سوزا فاريا مهاجم برشلونة السابق الخلافات جانباً، ودعم مواطنه الأسطورة البرازيلية إدسون أرانتيس دو ناسيمنتو "بيليه"، وتمنى له الشفاء العاجل نتيجة الحالة الصحية الصعبة التي يمر بها الأخير.

وتعرض بيليه لوعكة صحية مؤخراً، وأعلنت مستشفى ألبرت أينشتاين بمدينة ساو باولو البرازيلية، إصابته بفشل كلوي، نتيجة مضاعفات مرضه بسرطان القولون.

وقال روماريو في تصريحات لشبكة "ge.globo" البرازيلية: "يا ملك، العالم كله يبحث عنك ويصلي من أجلك، آمل أن تتحسن! أقبّل قلبك".

وتعود الخلافات بين روماريو وبيليه إلى أكثر من 11 عاماً، عندما طالب بيليه باعتزال مهاجم برشلونة السابق، ليخرج الأخير ويوجه له تصريحاً صادماً، قال فيه: "عندما يلتزم بيليه الصمت يصبح شاعراً، لكنه يقول أشياء لا قيمة لها عندما يتحدث، لقد كان ملكاً وأعظم لاعب في التاريخ، لكن يتعين عليه أن يضع حذائه في فمه"، قبل أن يعتذر عن هذا التصريح، ولكن لم تتوقف بعدها التلاسنات بين الثنائي.

ودخل روماريو في حروب كلامية مع العديد من اللاعبين البارزين على مدار مشواره، مثل زيكو قائد منتخب البرازيل السابق، وماريو زاغالو المدرب البرازيلي السابق.

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