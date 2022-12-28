يونايتد يهزم نوتنغهام فورست بثلاثية في الدوري الإنجليزي

المصدر: أ ف ب

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شدد مانشستر يونايتد الخناق على توتنهام الرابع بإكرامه وفادة ضيفه نوتنغهام فوريست بثلاثية نظيفة الثلاثاء على ملعب أولد ترافورد. في مواجهات الجولة 17 بالدوري الإنجليزي الممتاز

ونجح مانشستر يونايتد في افتتاح التسجيل اثر ركلة ركنية لعبها الدولي الدنماركي كريستيان إريكسن بذكاء زاحفة داخل المنطقة فسددها ماركوس راشفورد بيمناه داخل مرمى الحارس الويلزي واين هينيسي (19).

وعزز يونايتد تقدمه بعد أربع دقائق اثر هجمة مرتدة قادها الدولي البرتغالي برونو فرنانديش بتمريرة خلف الدفاع إلى راشفورد الذي انطلق وتلاعب بالمدافع الدولي العاجي سيرج أورييه وهيأها إلى الفرنسي أنتوني مارسيال داخل المنطقة فسددها قوية زاحفة بيمناه وأسكنها على يمين هينيسي (22).

ووجه البديل البرازيلي فريد الضربة القاضية للضيوف بتسجيله الهدف الثالث عندما تلقى كرة على طبق من ذهب من مواطنه كازيميرو داخل المنطقة فتابعها بيسراه على يسار هينيسي (87).

وعزز مانشستر يونايتد موقعه في المركز الخامس برصيد 29 نقطة من 15 مباراة بفارق نقطة خلف توتنهام الذي لعب مباراة أكثر والمتعادل مع جاره ومضيفه برنتفورد 2-2 الثلاثاء في افتتاح المرحلة التي تختتم الأربعاء بلقاء ليدز يونايتد وضيفه مانشستر سيتي.



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