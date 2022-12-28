ميسي يعود إلى سان جيرمان في يناير

المصدر: (باريس - أ ف ب)

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن مدرب باريس سان جيرمان الفرنسي كريستوف غالتييه أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، الفائز بكأس العالم مع منتخب بلاده قبل عشرة أيام، سيعود إلى تمارين فريقه في «2 أو 3 يناير».

وسيعود النجم الأرجنتيني، الذي اختير أفضل لاعب في مونديال قطر 2022 بعد أن سجل هدفين في النهائي أمام فرنسا، إلى باريس في الأول من الشهر المقبل بعد أن نال فترة من الراحة إثر انتهاء منافسات كأس العالم.

ولن يكون ميسي موجوداً على الأرجح مع فريق العاصمة الفرنسية حتى المرحلة الثامنة عشرة من الدوري الفرنسي عندما يستقبل انجيه.

ويحتل سان جيرمان المركز الأول في الدوري الفرنسي برصيد 41 نقطة بفارق خمس نقاط عن لنس الثاني.

ويأمل سان جيرمان أن يبني على تألق نجميه ميسي وكيليان مبابي في كأس العالم، بعد وصول اللاعبين إلى النهائي، من أجل السعي لإحراز لقب دوري أبطال أوروبا، بعد طول انتظار، حيث سيكون على موعد مع مواجهة نارية أمام بايرن ميونيخ الألماني في الدور ثمن النهائي بدءاً من 14 فبراير المقبل.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز