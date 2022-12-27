هافيرتس يقود تشيلسي لفوز أول في آخر 6 مراحل

المصدر: أ ف ب

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خفف الألماني كاي هافيرتس الضغط عن مدربه غراهام بوتر بقيادته تشيلسي لفوز أول في آخر ست مراحل، وجاء على حساب ضيفه بورنموث 2-صفر الثلاثاء في المرحلة السابعة عشرة من الدوري الإنكليزي لكرة القدم.

ودخل تشيلسي اللقاء الأول بعد التوقف من أجل مونديال قطر على خلفية خمس مراحل متتالية من دون فوز، بينها سقوطه في آخر ثلاث مباريات على أيدي برايتون (1-4) وجاره أرسنال المتصدر (صفر-1 على أرضه) ونيوكاسل (صفر-1)، إضافة الى خسارته أمام مانشستر سيتي (صفر-2) في الدور الثالث من مسابقة كأس الرابطة.

وجعلت هذه النتائج المدرب الجديد بوتر في وضع لا يحسد عليه، لكن يبدو أن فترة التوقف أفادت الفريق ونجح الثلاثاء في تحقيق فوزه الأول منذ تغلبه على أستون فيلا 2-صفر في 16 أكتوبر، والسابع للموسم رافعا رصيده الى 24 نقطة في المركز الثامن بفارق الأهداف خلف برايتون.

في المقابل، مني بورنموث بهزيمته الثامنة للموسم، فتجمد رصيده عند 16 نقطة بعد مباراة خسرها فعلياً قبل مرور نصف ساعة على بدايتها بتخلفه في الدقيقة 16 عبر هافيرتس الذي انقض على كرة عرضية من رحيم ستيرلينغ وحولها في الشباك، قبل أن يحضر كرة الهدف الثاني الذي سجله مايسون ماونت بتسديدة من مشارف المنطقة (24).

ولم تكن فرحة تشيلسي كاملة، إذ خسر جهود ظهيره ريس جيمس في بداية الشوط الثاني للإصابة، وهو الذي عاد للتو الى الفريق بعدما ابتعد عنه منذ 11 أكتوبر بسبب إصابة في الركبة تعرض لها ضد ميلان الإيطالي في دوري أبطال أوروبا وتسببت بحرمانه من المشاركة مع المنتخب الإنكليزي في مونديال قطر الذي ودعه "الأسود الثلاثة" من ربع النهائي على يد فرنسا.

ورغم استفاقته في أواخر اللقاء وتهديده مرمى الحارس الإسباني كيبا أريسابالاغا في مناسبات عدة، عجز بورنموث عن الوصول الى الشباك والعودة الى أجواء المباراة، ليكون هدفا الشوط الأول حاسمين في منح تشيلسي الثأر من ضيفه الذي أسقط النادي اللندني في زيارته الأخيرة الى "ستامفورد بريدج" في ديسمبر 2019 (1-صفر).



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