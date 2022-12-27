عن طريق وسيط.. بنزيما يفتح النار على ديشامب بمقطع فيديو

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أكد كريم الجزيري المستشار الخاص بالنجم الفرنسي كريم بنزيما، أن الأخير كان جاهزاً لخوض مباريات كأس العالم 2022، بداية من الدور ثمن النهائي، مشدداً على أن ديديه ديشامب مدرب فرنسا كان السبب الرئيسي في رحيل بنزيما من معسكر الديوك.

ونشر الجزيري عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، مقطع فيديو لطبيب يشرح طبيعة إصابة بنزيما قبل المونديال، وكتب عليه: "أضع ذلك هنا، لكن قبله استشرت ثلاثة مُتخصصين، أكدوا أن التشخيص يعني أن بنزيما كان لائقاً وجاهزاً للمشاركة بداية من الدور ثمن النهائي لكأس العالم، أو على الأقل التواجد على مقاعد البدلاء، لماذا طلبت منه المغادرة بهذه السرعة؟"، في إشارة إلى ديشامب.

وكان ديشامب استبعد بنزيما من معسكر فرنسا بقطر عقب تعرضه لإصابة قبل انطلاق المونديال بأيام قليلة، وأفادت التقارير الصحفية أن مدرب فرنسا استغل تعرض بنزيما لإصابة طفيفة كانت ستحتاج لأسبوع على الأكثر وقرر استبعاده من معسكر الديوك.

وأعلن بنزيما اعتزاله اللعب الدولي خلال الأسبوع الماضي على هامش خلافاته مع ديشامب، الذي خسر نهائي كأس العالم في النسخة الأخيرة أمام الأرجنتين، بركلات الترجيح.

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