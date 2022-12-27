بعد اهتمام ليفربول.. إنزو فرنانديز يعلق على مستقبله

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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رفض الدولي الأرجنتيني إينزو فرنانديز لاعب بنفيكا البرتغالي، الحديث عن وجهته المقبلة، بعدما أبدت العديد من الأندية رغبتها في الحصول على خدماته.

وعقب تألقه في كأس العالم 2022، وتقديمه لمستويات مميزة رفقة الأرجنتين، نجح إنزو في لفت الأنظار له من جانب بعض الأندية الأوروبية على رأسها ليفربول.

وقال إنزو في تصريحات أبرزها فابريزيو رومانو الصحفي بشبكة "سكاي سبورتس"، رداً على سؤال يتعلق بمستقبله: "لا أعرف، هذا ما يعتني به وكيلي".

وواصل: "لا أريد الخوض في الموضوع، أركز على بنفيكا، لدينا مباراة يوم الجمعة".

وبحسب ما ذكرته تقارير صحفية مؤخراً، فإن ليفربول قدم عرضاً بالفعل لبنفيكا من أجل التعاقد مع إنزو، ودعم صفوفه.

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