رغم اعترافه أنه الأفضل في العالم.. ريال مدريد يستبعد مبابي من حساباته لهذا السبب

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكدت تقارير صحفية، أن ريال مدريد لا يفكر في التعاقد مع النجم الفرنسي كيليان مبابي، لاعب باريس سان جيرمان.

وكان مبابي تراجع عن الانتقال إلى ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، وجدد عقده مع باريس بعد مفاوضات استمرت فترة طويلة.

وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن ريال مدريد لا يتطلع للدخول في مفاوضات جديدة مع مبابي، ويوجه أنظاره نحو لاعبين آخرين، من أجل تدعيم صفوفه خلال الفترة المقبلة.



وأشارت الصحيفة إلى أن ريال مدريد يعترف بأن مبابي بين الأفضل في العالم، ومع ذلك يعتقد النادي أن وصوله قد يؤثر على انسجام الفريق.

ويقدم مبابي مستوى مميزاً هذا الموسم مع باريس سان جيرمان، حيث سجل 19 هدفاً وقدم خمسة تمريرات حاسمة خلال 20 مباراة بجميع المسابقات.

وفاز مبابي في نهائيات كأس العالم 2022 بالحذاء الذهبي، ولكنه خسر لقب المونديال مع فرنسا في المباراة النهائية أمام منتخب الأرجنتين بركلات الترجيح.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز