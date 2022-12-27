بمناسبة العام الجديد.. جورجينا تفاجئ رونالدو بهدية فاخرة (صور)

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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قدمت عارضة الأزياء الشهيرة جورجينا رودريغيز، إلى شريكها النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، هدية فاخرة بمناسبة العام الجديد 2023.

ونشرت جورجينا فيديو عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وهي تكشف عن هديتها لرونالدو، التي تمثلت في عربية فاخرة ماركة "رولز رويس".

وبعث رونالدو برسالة شكر لجورجينا عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، نظير الهدية التي قدمتها له.

وجاءت هذه الخطوة من جورجينا لمحاولة إخراج رونالدو من الحالة النفسية السيئة التي يمر بها مؤخراً نتيجة الأزمات المتتالية، والتي كان آخرها فسخ عقده مع مانشستر يونايتد، ثم استبعاده من التشكيل الأساسي لمنتخب البرتغال في بطولة كأس العالم، وتوديع المونديال من الدور ربع النهائي، وأخيراً نجاح منافسه الأزلي ليونيل ميسي في الفوز بلقب كأس العالم وهي البطولة التي كان يُمني بها رونالدو نفسه قبل انتهاء مشواره الكروي.

الجدير بالذكر أن رونالدو غير مرتبط بعقد مع أي فريق حالياً، فيما تؤكد وسائل الإعلام العالمية اقترابه من الانتقال إلى الدوري السعودي عبر بوابة نادي النصر.

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