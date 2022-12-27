بايرن ميونخ يعلن تجديد عقد توماس مولر

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أعلن نادي بايرن ميونخ، تجديد عقد نجم الفريق توماس مولر لفترة جديدة.

ووفقًا لما تم الإعلان عنه، فجاءت مدة تجديد عقد مولر مع البافاري لمدة موسم آخر ليستمر حتى يونيو 2024، حيث كان ينتهي تعاقده مع النادي الألماني في صيف 2023، قبل توقيع العقد الجديد.

وقال الحساب الرسمي لنادي بايرن ميونخ، على "فيسبوك": "قبل نهاية العام لدينا أخبار سعيدة.. توماس مولر يجدد تعاقده مع البايرن حتى 2024".

ويعتبر مولر من العناصر الأساسية للبايرن، لذلك اهتم مسؤولو النادي الألماني بتجديد التعاقد معه.

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