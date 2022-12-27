مركز مفاجئ لريال مدريد.. «يويفا» يعلن قائمة أفضل الأندية لعام 2022

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أصدر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" الترتيب النهائي لقائمة أفضل الأندية في أوروبا لعام 2022، قبل انتهائه بأيام قليلة.

ويصدر الاتحاد الأوروبي هذا التصنيف بشكل سنوي للأندية التي تلعب بمسابقات "يويفا"، ويحدد من خلاله ترتيبها من حيث الأفضل عن طريق النقاط، من خلال نتائجها في المسابقات الأوروبية طوال العام.

وشهد ترتيب "يويفا" لأفضل أندية أوروبا خلال عام 2022، سقوط العملاق البافاري بايرن ميونخ من صدارة الترتيب التي احتلها في العامين الماضيين إلى الوصافة، فيما احتل مانشستر سيتي القمة بدلاً منه.

وجاء نادي ريال مدريد في المركز السادس حيث هبط مركزاً عن العام الماضي، فيما جاء باريس سان جيرمان في المركز الخامس بدلًا منه.

واحتل ليفربول المركز الثالث فيما جاء تشيلسي رابعاً، وظل برشلونة في نفس مركزه السابع، وصعد مانشستر يونايتد للمركز الثامن، فيما هبط يوفنتوس للمركز التاسع، وأخيراً قفز أياكس أمستردام للمركز العاشر.

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