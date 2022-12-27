بعد فوز ليفربول.. جدول ترتيب الدوري الإنجليزي

حقق ليفربول بداية قوية بعد العودة لمنافسات الدوري الإنجليزي، بفوز ثمين على مضيفه أسون فيلا 1/3، في إطار منافسات الجولة 17 من المسابقة الإنجليزية.

وسجل أهداف ليفربول كل من محمد صلاح وفيرجيل فاند دايك وستيفان بايتيتش، فيما سجل أولي واتكينز هدف أسون فيلا الوحيد.

وانتهت مباراة برينتفورد وتوتنهام في إطار منافسات نفس الجولة، بالتعادل الإيجابي 2/2، سجل كل من فيتالي جانليت وإيفان توني هدفي برينتفورد، فيما سجل إيميل هويبيرج وهاري كين ثنائية السبيرز.

وابتعد أرسنال بصدارة البريميرليغ بفوز جديد على حساب ضيفه وست هام 1/3، وسجل ثلاثية الجانرز كل من بوكايو ساكا وجابرييل مارتينيلي وإيدي نكيتياه، فيما سجل سعيد بن رحمة هدف وست هام الوحيد.

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي

1- أرسنال 40

2- نيوكاسل يونايتد 33

3- مانشستر سيتي 32

4- توتنهام هوتسبير 30

5- مانشستر يونايتد 26

6- ليفربول 25

7- برايتون 24

8- فولهام 22

9- تشيلسي 21

10- برينتفورد 20

11- كريستال بالاس 19

12- أستون فيلا 18

13- ليستر سيتي17

14- بورنموث 16

15- ليدز يونايتد 15

16- وست هام يونايتد 14

17- إيفرتون 14

18- وولفرهامبتون 13

19- نوتينغهام فورست 13

20- ساوثهامبتون 12