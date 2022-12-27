روسيا تتخذ قرار الانتقال إلى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اليوم

المصدر: البيان

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أعلن الرئيس الفخري لاتحاد كرة القدم الروسي، فياتشيسلاف كولوسكوف، أمس الاثنين، أن اللجنة التنفيذية المقبلة للمنظمة على الأغلب ستتخذ قرار الانتقال من الاتحاد الأوروبي إلى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

وقال فياتشيسلاف في مقابلة مع وكالة سبوتنيك: "رأيي لم يتغير هذه الأيام - أنا ضد مغادرة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم. لقد ذكرت الأسباب، ولا أود أن أكررها. لقد عبرت عن رأيي للجنة التنفيذية وهناك شعور بأن قرار الانتقال إلى آسيا سيُتخذ، صوتت جميع الأندية في اللجنة التنفيذية لصالح القرار، بقيت الاتحادات الإقليمية صامتة، ما يمكن اعتباره موافقة، كما أوضح المسوقون أنه بهذه الطريقة سيكون من الممكن الاحتفاظ بالممولين".

وأضاف "ربما كنت الوحيد الذي أخذ موقفا مختلفا، وأنا في مجال كرة القدم منذ 40 عامًا، وأعرف مستوى كرة القدم الآسيوية وأفهم أننا لن نتمكن من الخروج منه لفترة طويلة، ويمكن أن يكون أحدهم قد توصل إلى نفس الاستنتاجات وقد يعلنها يوم (غد) الثلاثاء، ولكن في الوقت الحالي على ما يبدو سيتم اتخاذ القرار (الانتقال إلى الاتحاد الآسيوي)".

وفي وقت سابق، نشر الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) والاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) بيانًا مشتركًا تم بموجبه منع الفرق والأندية الروسية من المشاركة في جميع المسابقات الدولية لفترة غير محددة.

في هذا الصدد، تم استبعاد منتخب روسيا لكرة القدم من المشاركة في المباريات الدولية الرسمية بقرار من الاتحاد الدولي لكرة القدم الـ"فيفا".

ولم يتمكن منتخب روسيا من المشاركة في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022، وفي دوري الأمم الأوروبية، كما سيغيب عن جولة التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأوروبية 2024.

وعقدت اللجنة التنفيذية للاتحاد الروسي لكرة القدم، اجتماعا يوم الجمعة الماضي، حيث نوقشت مسألة انسحاب الاتحاد الروسي من الاتحاد الأوروبي والانتقال إلى الاتحاد الآسيوي.

وأكد رئيس الاتحاد الروسي لكرة القدم، ألكسندر ديوكوف، أن القرار النهائي بشأن الانتقال إلى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم سيُتخذ في 27 ديسمبر.

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