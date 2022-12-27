ميسي يحقق حلماً طال انتظاره

المصدر: أبوظبي - محمد صادق

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أيام قليلة ويسدل الستار على عام 2022 الذي جاء حافلاً ومليئاً بالأحداث والبطولات الكبرى في عالم الساحرة المستديرة، بعضها حقق أحلام منتخبات وفرق ولاعبين، والبعض الآخر كان شاهداً على خيبات أمل ودموع لأصحابها، ويستحق أن يطلق عليه عام تاريخي لم يخل من الإثارة والمفاجآت، رسم معه البسمة على شفاه شعوب من عشاق كرة القدم، وليختتم العام التاريخي بالحدث الأكبر والأبرز بكأس العالم 2022 في قطر التي قدمت مونديالاً تاريخياً بكل ما تحمله الكلمة من معنى.

وتستعرض «البيان» حصاد عام 2022 وأبرز الأحداث والإنجازات التي شهدتها الكرة العالمية.

مونديال تاريخي

جاءت كأس العالم مسك ختام لعام 2022 على صعيد كرة القدم العالمية، بعدما قدمت قطر بطولة استثنائية وتاريخية ستظل في ذاكرة عشاق الساحرة المستديرة لسنوات طويلة باعتبارها واحدة من أقوى النسخ في تاريخ المونديال، خطفت أنظار العالم بمفاجآتها وأرقامها القياسية. وأسدل الستار على كأس العالم مع انقضاء الأيام الأخيرة في عام 2022 بعدما عاش مشجعو كرة القدم 29 يوماً لا تنسى، بعدما أقيمت البطولة في الفترة من 20 نوفمبر وحتى 18 ديسمبر، وتوج منتخب الأرجنتين باللقب العالمي الذي طال انتظاره لـ 36 عاماً، وللمرة الثالثة في تاريخها بعد الفوز على فرنسا 4 - 2 بضربات الترجيح، عقب التعادل 3-3 في نهائي هو الأعظم في تاريخ نهائيات المونديال.

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ميسي يحقق الحلم

أخيراً وبعد الكثير من خيبات الأمل حصل ليونيل ميسي على لقب كأس العالم التي لطالما كانت هي الحلم الأول والأكبر لنجم كرة القدم الأسطوري، وأرادها لنفسه وأرادها كذلك مشجعو ومحبو كرة القدم له لتتويج مسيرة حافلة بالإنجازات، وطغى فوز ميسي مع الأرجنتين بكأس العالم على كل الأحداث والمفاجآت في عالم الساحرة المستديرة في عام 2022 وكان هو الحدث الأبرز، حيث لن تنسى مشاهد ولحظات رفع ميسي للكأس الأغلى في مسيرته والتي كانت بمثابة القطعة الناقصة ليتوج بها مشوار أسطوري مع كرة القدم.

إنجاز المغرب والعرب

لم يكن أحد يتخيل ما وصل إليه المنتخب المغربي من إنجاز غير مسبوق كأول منتخب عربي وأفريقي يصل إلى نصف نهائي كأس العالم، ويحقق المركز الرابع في بطولة ستبقى تاريخية بالنسبة للكرة المغربية والعربية والأفريقية.

«أسود الأطلس » كتب التاريخ في مونديال 2022 | أرشيفية

وشهد مونديال قطر 2022 تألقاً للمنتخبات العربية، المغرب والسعودية وتونس، وتحقيقها لمفاجآت مدوية في كرة القدم العالمية خلال مشاركتها في النسخة الثانية والعشرين من كأس العالم في أفضل ظهور للعرب في البطولة على مر تاريخها، فقد حققت نتائج تاريخية بفوز السعودية وتونس على الأرجنتين وفرنسا اللذين وصلا للنهائي فيما بعد وحققت بعدها الأرجنتين اللقب، في واحدة من كبرى المفاجآت، ورغم عدم وصول المنتخبين إلى الدور الثاني إلا أنهما قدما أداء حاز على إعجاب الجميع، قبل أن تأتي المغرب وتحقق الانتصارات المدوية الواحدة تلو الأخرى بالتعادل مع كرواتيا وصيفة مونديال 2018، والفوز على بلجيكا وكندا في دور المجموعات، ثم إقصاء إسبانيا والبرتغال من ثمن وربع النهائي، لتتوقف المغامرة في نصف النهائي أمام فرنسا، إلا أن ما حققته المغرب جاء فخراً لكل العرب وأفريقيا.

السنغال بطل أفريقيا

شهد عام 2022 إنجازاً تاريخياً للسنغال بجيلها الذهبي بقيادة ساديو ماني بعدما حققت لقب كأس الأمم الأفريقية التي أقيمت في الكاميرون في الفترة من 9 يناير إلى 6 فبراير بمشاركة 24 منتخباً للمرة الأولى في تاريخ البطولة.

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وتوج «أسود التيرانغا» سنوات تألقهم الأخيرة باللقب للمرة الأولى في تاريخ الكرة السنغالية بعد الفوز في النهائي على مصر 4 - 2 بركلات الجزاء الترجيحية عقب التعادل في الوقتين الأصلي والإضافي 0-0، لتحصد أول وأغلى ألقابها القارية بعد سنوات شهدت خيبات أمل كثيرة آخرها الخسارة في نهائي بطولة عام 2019 في القاهرة أمام المنتخب الجزائري، ليؤكد المنتخب السنغالي تفوقه في القارة السمراء في السنوات الأخيرة.

مونديال الأندية

نجح تشيلسي الإنجليزي أن يضع نفسه ضمن قائمة المتوجين بكأس العالم للأندية لأول مرة في تاريخه في البطولة التي استضافتها أبوظبي في الفترة من 3 إلى 12 فبراير 2022، حيث شارك بطل أوروبا في العام السابق في البطولة لثاني مرة في تاريخه ونجح في التغلب في نصف النهائي على الهلال السعودي، وفاز في النهائي على بالميراس البرازيلي 2 - 1 بهدف سجله كاي هافيرتز من ركلة جزاء بعد التمديد لوقت إضافي بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل 1-1.

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14 لقباً للريال في دوري الأبطال | أرشيفية

شهد عام 2022 تتويج ريال مدريد الإسباني بطلاً لدوري أبطال أوروبا للمرة الـ 14 في تاريخه بالفوز على ليفربول الإنجليزي 1 - 0 في ملعب حديقة الأمراء بالعاصمة الفرنسية باريس، ليوسع الفريق «الملكي» الفارق مع كل الأندية في عدد مرات الفوز باللقب ويؤكد أنه ملك دوري الأبطال على مر التاريخ وذلك من أصل 17 مباراة نهائية خاضها الميرينجي في البطولة.

بنزيمة والكرة الذهبية

أنصف عام 2022 النجم الفرنسي كريم بنزيمة لاعب ريال مدريد الذي قدم أداء مذهلاً على مدار العام ليتوج بجائزة الكرة الذهبية «بالون دو أور» لأحسن لاعب في العالم لأول مرة في تاريخه.

كريم بنزيمة

وأصبح بنزيمة أول لاعب فرنسي يفوز بالكرة الذهبية منذ أن فاز بها زين الدين زيدان في عام 1998، إذ كان الأوفر حظاً للفوز بالجائزة هذا العام بعدما سجل 44 هدفاً في 46 مباراة لفريقه ريال مدريد وفاز معه بدوري أبطال أوروبا، والدوري الإسباني في موسم 2021 - 2022.

أزمة كريستيانو رونالدو

لم يكن عام 2022 سعيداً بالنسبة للبرتغالي كريستيانو رونالدو، وأنهاه بالدموع بعد خروجه مع منتخب بلاده من ربع نهائي كأس العالم، وسبقه أزمة بينه وبين ناديه مانشستر يونايتد على خلفية تصريحاته الشهيرة قبل المونديال التي هاجم فيها ناديه الإنجليزي مما أدى إلى قيام مانشستر يونايتد بإنهاء تعاقده مع اللاعب، لتبدأ بعدها التكهنات بشأن مستقبله.

إنجلترا بطلة أوروبا للسيدات

على صعيد الكرة النسائية في 2022، توج منتخب إنجلترا للسيدات بلقب أمم أوروبا في البطولة التي أقيمت في يوليو الماضي في المملكة المتحدة، بمشاركة 16 منتخباً وذلك على حساب ألمانيا في النهائي بهدفين مقابل هدف بعد اللجوء إلى الأشواط الإضافية، حيث حققت سيدات إنجلترا اللقب للمرة الأولى في تاريخهن.

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