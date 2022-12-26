صلاح يحقق رقماً جديداً .. روبرتسون ملك التمريرات الحاسمة في البريميرليغ

المصدر: دبي – عماد الدين إبراهيم

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أصبح الإسكتلندي، أندي روبرتسون، الظهير الأيمن لنادي ليفربول الإنجليزي، أكثر مدافع صناعة للأهداف في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، وبات ملكاً متوجاً للتمريرات الحاسمة في البريميرليغ.

وحطم أندرو روبيرتسون الرقم القياسي في الدوري الإنجليزي الممتاز المسجل باسم ليتون باينز برصيد (53) تمريرة بعد رفع رصيده من التمريرات إلى (54) تمريرة حاسمة وذلك من خلال تميزه في مباراة ليفربول اليوم في افتتاح المرحلة السابعة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

فيما وصل النجم الدولي المصري محمد صلاح إلى 50 تمريرة حاسمة مع تحقيق رقم جديد في تسجيل الأهداف بالوصول إلى للهدف رقم 172 بقميص ليفربول، معادلًا أسطورة النادي كيني دالغليش ، فيما ظل الويلزي أيان راش في المركز الأول برصيد 346 هدفاً

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