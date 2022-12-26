موقف الثلاثي المونديالي من المشاركة مع باريس في الدوري الفرنسي

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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يستعد باريس سان جيرمان، لمواجهة ستراسبورغ بالجولة السادسة عشر لمسابقة الدوري الفرنسي، الأربعاء المقبل.

وبحسب صحيفة "ليكيب" الفرنسية، فإن كريستوف غالتير مدرب باريس سان جيرمان، سيكون لديه فرصة للاستفادة من جهود الثنائي، الفرنسي كيليان مبابي، والبرازيلي نيمار دا سيلفا، في مباراة ستراسبورغ، في ظل جاهزيته للمشاركة بعد الانتظام في تدريبات العملاق الفرنسي مؤخراً عقب الانتهاء من منافسات كأس العالم 2022.

وفي نفس الوقت يغيب النجم الأرجنتين ليونيل ميسي عن صفوف باريس سان جيرمان أمام ستراسبورغ، حيث مازال يتواجد في الأرجنتين بعدما توجه إلى هناك للاحتفال ببطولة كأس العالم 2022، التي حققها رفقة التانغو على حساب فرنسا.

ويحتل باريس سان جيرمان صدارة ترتيب الدوري الفرنسي، برصيد 41 نقطة فيما، يأتي لنس في الوصافة برصيد 36 نقطة.

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