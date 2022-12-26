خطوة جديدة تكشف مستقبل بنزيما مع ريال مدريد

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أقدم الفرنسي كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد، على خطوة جديدة ألمح من خلالها إلى رغبته في الاعتزال بصفوف الميرنغي.

وبحسب صحيفة "آس" الإسبانية، قام بنزيما بشراء عقار جديد، داخل حدود العاصمة الإسبانية مدريد، بعد 14 عامًا قضاها في مسكنه بمدينة سان سباستيان بإقليم الباسك.

وأوضحت الصحيفة أنه بعد هذه الخطوة، سيكون بنزيما (35 عامًا) قادراً على التمتع بحقوق سكان العاصمة الإسبانية في التصويت بانتخابات بلدية مدريد واستخدام الخدمات العامة.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذه الخطوة تعد علامة أخرى على رغبة بنزيما في الاعتزال بصفوف ريال مدريد، والبقاء داخل جدران النادي الملكي حتى نهاية مسيرته.

يأتي ذلك بعد أيام من إعلان بنزيما اعتزاله الدولي، على خلفية الأزمة الأخيرة بينه وبين ديديه ديشامب مدرب منتخب فرنسا، واستبعاده من معسكر الديوك لكأس العالم 2022.

يذكر أن منتخب فرنسا خسر لقب كأس العالم 2022، لحساب الأرجنتين بركلات الترجيح في المباراة النهائية، عقب انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي 3/3.

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