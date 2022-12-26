يورو 2024 تعزز فرص زيدان لتدريب البرازيل

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أكدت تقارير فرنسية، على المعلومة التي نشرتها من قبل المنصة الرقمية الإسبانية "okdiario"، بشأن وضع الاتحاد البرازيلي للأسطورة الفرنسية زين الدين زيدان، على رأس قائمة المرشحين لتولي تدريب منتخب البرازيل خلفاً لتيتي، ويأتي اقتراب ديدييه ديشامب من التجديد مع منتخب فرنسا والاستمرار في قيادة الديوك حتى يورو 2024، ليعزز فرص اقتراب "زيزو" من السيليساو.

وكان تيتي أعلن رحيله عن تدريب البرازيل عقب توديع كأس العالم 2022، على يد كرواتيا بفضل ركلات الترجيح، من الدور ربع النهائي، لذلك يبحث الاتحاد البرازيلي عن مدرب جديد لقيادة السيلساو في الفترة المقبلة.

ووفقاً لصحيفة "ليكيب" الفرنسية، فإن عدم ارتباط زيدان حالياً بعقد مع أي ناد أو منتخب، دفع الاتحاد البرازيلي للتفكير بقوة في حسم التعاقد مع "زيزو".

وكان زيدان يُمني نفسه لفترة طويلة بقيادة المنتخب الفرنسي خلفاً للمدرب الحالي ديدييه ديشامب، لكن الأخير بات قريباً من تجديد عقده مع الديوك، ليستمر في قيادتهم حتى يورو 2024.

وكشفت الصحيفة الفرنسية، أن الاتحاد البرازيلي حاول التعاقد مع كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد، إلا أنه مُصر على استكمال عقده مع الميرنغي.

وابتعد زيدان البالغ من العمر 50 عامًا، عن التدريب منذ رحيله عن ريال مدريد عام 2021 رغم أن اسمه ارتبط بالعديد من الأندية، لكن المدرب الفائز بدوري أبطال أوروبا ثلاث مرات، رفض هذه العروض.

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