وفاة أكثر لاعب موهبة في رأي زيدان

المصدر: أ ف ب

ت + ت - الحجم الطبيعي

توفي لاعب الوسط الأوروغوياني السابق، فابيان أونيل، الذي وصفه مرة النجم الفرنسي السابق زين الدين زيدان باعتباره "اللاعب الأكثر موهبة" الذي رآه على الإطلاق، أمس، عن عمر 49 عاماً.

وكتب نادي ناسيونال الأوروغوياني، الذي لعب في صفوفه أونيل، على "تويتر": "وداعاً ساحر"، بعد وفاته بسبب تليف الكبد المزمن في مستشفى مونتيفيديو، حيث تم نقله على عجل، السبت، وهو يعاني نزيفاً.

"أكثر لاعب موهوب رأيته في حياتي"، هكذا وصف زيدان الفائز بكأس العالم 1998، زميله في يوفنتوس الايطالي، أونيل.

وبعد ظهوره لأول مرة مع ناسيونال في سن الـ18 عام 1992، انتقل أونيل إلى كالياري الإيطالي بعد ثلاث سنوات.

وفي عام 2000، انتقل إلى يوفنتوس ولكن بعد أن لعب مع عملاق تورينو لموسم واحد فقط، انتقل إلى بيروجيا. ثم عاد إلى ناسيونال قبل أن يعتزل في عام 2003.

وخاض أونيل 19 مباراة دولية مع أوروغواي وسجل هدفين.

وكان ضمن التشكيلة التي خرجت من الدور الأول لكأس العالم في كوريا الجنوبية واليابان عام 2002 برغم أنه لم يشارك في أي من المباريات بسبب الإصابة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز