 أرسنال وسيتي يستأنفان الصراع على لقب الدوري الإنجليزي

المصدر: وكالات

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يستأنف ارسنال صراعه على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بملاقاة ضيفه ويستهام يونايتد غدا الاثنين في المرحلة السابعة عشرة للمسابقة.

وبعد فترة توقف طويل تزامنت مع فعاليات مونديال قطر 2022، يعود ارسنال إلى الواجهة أملا في الابتعاد أكثر بصدارة الدوري الإنجليزي.

ويبحث ارسنال عن فوزه الرابع على التوالي والثالث عشر له هذا الموسم مقابل تعادل وحيد وهزيمة واحدة، في الوقت الذي لم يذق فيه ويستهام طعم الفوز في أخر ثلاث مباريات، ويسعى هو الأخر لتحقيق الفوز الخامس، في الموسم المحبط الذي شهد خسارته في تسع مباريات مقابل تعادله في مباراتين.

ويتصدر ارسنال جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 37 نقطة بفارق خمس نقاط عن أقرب ملاحقيه مانشستر سيتي حامل اللقب، في الوقت الذي يعاني فيه ويستهام بشدة من وضعه الراهن، إذ يحتل المركز السادس عشر برصيد 14 نقطة.

ويعيش ارسنال موسما استثنائيا تحت قيادة مدربه الإسباني ميكيل ارتيتا أملا في المنافسة على الفوز بلقب الدوري الإنجليزي للمرة الرابعة في تاريخه والمرة الأولى منذ موسم 2003 /2004.

وامتدت المسيرة الاستثنائية لارسنال إلى بطولة الدوري الأوروبي حيث تأهل لدور الـ32 عن جدارة واستحقاق بعد تصدره المجموعة الأولى برصيد 15 نقطة من خمسة انتصارات وهزيمة واحدة، لكنه ودع مسابقة كأس رابطة المحترفين من الدور الثالث بخسارته على يد ضيفه برايتون 1 /3.

ويفتقد ارسنال لجهود مهاجمه جابريل جيسوس الذي تعرض للإصابة لدى مشاركته مع المنتخب البرازيلي في مونديال قطر 2022.

وحذر أرتيتا لاعبيه من الاستهانة بفريق ويستهام يونايتد الذي وصفه بأنه منافس خطير للغاية.

وقال أرتيتا "ويستهام منافس خطير للغاية، لأنني أعرف بالتأكيد أن مدربه ديفيد مويس يعمل مع الفريق بشكل جاد".

وأوضح "منذ أن تولى المنصب، عزز إمكانيات الفريق وصعد به إلى مستويات مختلفة، واثق من أنهم يعملون بجدية، ستكون مواجهة صعبة".

وخلال مسيرته الاحترافية، لعب أرتيتا لنحو 7 مواسم تحت قيادة مويس مع إيفرتون، وتحدث عن تجربته تحت قيادة مويس.

وأضاف أرتيتا في تصريحات نشرتها وكالة الأنباء البريطانية ( بي إيه ميديا )"كل مدير فني يمنحك بعض العلامات واللحظات التي تشكل إيمانك بما تود أن تفعله، مويس لعب دورًا في ذلك بالنسبة لي".

ونوه "مويس يتمتع بتأثير هائل، أنا ممتن في البداية لكل الثقة التي أظهرها لي، لقد كان داعما طوال الوقت في أي شيء نفعله معا، قضينا فترة ناجحة".

وسيكون بإمكان ارسنال توسيع الفارق مع ملاحقه المباشر مانشستر سيتي الذي سينتظر حتى الأربعاء المقبل لملاقاة مضيفه ليدز يونايتد.

ويعيش سيتي بقيادة مدربه الإسباني بيب جوارديولا حالة من الثقة بعد تأهله لدور الثمانية لمسابقة كأس رابطة المحترفين بفوزه المثير على ضيفه ليفربول 3 /2 يوم الخميس الماضي.

ولكن سيتي يحتاج لاستعادة إتزانه في مسابقة الدوري بعد خسارته في أخر مباراة قبل التوقف الدولي، أمام ضيفه برنتفورد 1 /2.

ويعول سيتي بشكل كبير على جهود القناص النرويجي إيرلينج هالاند الذي يقدم موسما استثنائيا ، إذ يتصدر قائمة الهدافين برصيد 18 هدفا بفارق ستة أهداف عن هاري كين هداف توتنهام وصاحب المركز الثاني في القائمة.

ولا تقتصر المنافسة على اللقب، على ارسنال وسيتي فقط بل يظهر نيوكاسل يونايتد في الصورة بشكل قوي، في ظل احتلاله المركز الثالث برصيد 30 نقطة بفارق نقطتين خلف سيتي وسبع نقاط عن ارسنال.

ويلتقي نيوكاسل مع مضيفه ليستر سيتي غدا الاثنين أملا في تحقيق الفوز السادس على التوالي بعد مسيرة رائعة شهدت فوزه على توتنهام وتشيلسي قبل فترة التوقف الدولي، بجانب الصعود إلى دور الثمانية لمسابقة كأس رابطة المحترفين عبر الفوز على بورنموث.

كما يبحث توتنهام عن تثبيت أقدامه بين الكبار من خلال مواجهته أمام برنتفورد غدا الاثنين.

وقبل فترة التوقف الدولي فاز توتنهام على ضيفه ليدز يونايتد 4 /3 بعد توديع كأس رابطة المحترفين على يد نوتينجهام فورست.

وأبدى أنطونيو كونتي مدرب توتنهام ثقته في الحارس الاحتياطي فرايزر فوستر، قبل مشاركته الأولى أمام برينتفورد.

وأكد كونتي أن هوجو لوريس، سيتواجد على مقاعد البدلاء أمام برينتفورد، بعدما لعب نهائي كأس العالم الأحد الماضي.

وسيحصل فورستر على أول مشاركة له مع توتنهام، ويعلم مدربه ما الذي يمكن أن يتوقعه من الحارس البالغ 34 عاما.

وقال كونتي "فيما يتعلق بفوستر، نحن نتحدث عن حارس يمكننا الوثوق به، حارس جيد عن لاعب محترف، إنه حارس يمكننا الاعتماد عليه. نعم سيلعب أمام برينتفورد".

وتابع "نريد أن يبقى لوريس على مقاعد البدلاء أمام برينتفورد، من المهم بعد كأس العالم أن يحصل هؤلاء اللاعبون على القليل من الراحة".

ويحتل توتنهام المركز الرابع المؤهل لدوري أبطال أوروبا، برصيد 29 نقطة لكن بفارق ثلاث نقاط فقط عن صاحب المركز الخامس مانشستر يونايتد الذي أظهر بعض علامات التعافي مؤخرا وصعد لدور الثمانية لكأس رابطة المحترفين على حساب بيرنلي، بعد فوزه على ملعب فولهام بهدفين لهدف في أخر مباراة له قبل فترة التوقف الدولي.

ويلتقي مانشستر يونايتد بقيادة مدربه الهولندي إيريك تين هاج مع نوتينجهام فورست بعد غد الثلاثاء، بهدف الفوز وإنعاش آماله الأوروبية.

ولا يختلف الحال كثيرا بالنسبة لليفربول الذي يسعى هو الأخر لإنعاش آماله الأوروبية عبر الفوز على مضيفه استون فيلا غدا.

ويحتل ليفربول المركز السادس برصيد 22 نقطة بفارق سبع نقاط عن أخر المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا فيما يأتي استون فيلا في المركز الثاني عشر برصيد 18 نقطة، وبالتالي يمتلك هو الأخر حلم مشروع في التأهل للبطولة القارية، إذ لا تفصله سوى أربع نقاط فقط عن ليفربول.

وأكد يورجن كلوب مدرب ليفربول، أنه سعيد باشتعال المنافسة بين فرق المربع الذهبي للدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال كلوب "بالطبع تركنا فجوة بيننا وبين المراكز الأولى بجدول الترتيب... لكننا نعتبر أنفسنا في لحظة القتال، وهذا يعني أن علينا المطاردة وهو ما سنفعله".

وأضاف "رأيت علامات جيدة أمام مانشستر سيتي، لم أكن سعيدا بكل شيء، لم تعجبني هجماتنا المرتدة... كل اللاعبين الذين عادوا من كأس العالم أصبحوا جاهزين، وهذا مهم للغاية".

كما يسعى تشيلسي للاقتراب خطوة من المربع الذهبي عبر مواجهته أمام بورنوموث بعد غد الثلاثاء.

ويحتل تشيلسي المركز الثامن برصيد 21 نقطة بفارق ثمان نقاط عن المربع الذهبي في الوقت الذي يحتل فيه بورنموث المركز الرابع عشر برصيد 16 نقطة.

وفي باقي المباريات يلتقي إيفرتون مع وولفرهامبتون وساوثهامبتون مع برايتون وكريستال بالاس مع فولهام غدا الاثنين.

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