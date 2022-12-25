 حجز جناح ملكي باسم رونالدو في أحد فنادق الرياض تمهيدا لانتقاله للنصر

المصدر: وكالات

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اقترب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بشكل كبير من الانتقال إلى نادي النصر السعودي، ومن الممكن الإعلان بشكل رسمي عن الصفقة التاريخية خلال الساعات القليلة المقبلة.

وقال الإعلامي وليد الفراج في تصريحات عبر برنامجه "أكشن مع وليد" على شبكة "إم بي سي": "هناك حجز فندقي لجناح ملكي لمدة ستة أشهر في أحد الفنادق بالرياض لأحد النجوم"، مضيفًا "الصفقة التاريخية شكلها قربت انتقال رونالدو إلى النصر يعتبر إضافة للدوري".

وأكد الإعلامي وليد الفراج أن بعد الصفقة التاريخية بانتقال رونالدو إلى النصر، قد يكون هناك برنامج تمويلي للأندية السعودية لصفقات أخرى قادمة، مشيرًا إلى أن الصفقة تأتي تحت عنوان "التسويق الرياضي".

على الجانب الآخر، استعدت جماهير النصر على طريقتها الخاصة لاستقبال الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو، تمهيدًا للإعلان عن الصفقة المنتظرة والتي ستكون صفقة تاريخية أو "صفقة القرن" للكرة السعودية.

ووثق مقطع فيديو، استعداد جماهير النصر في أحد الملاعب بالهتاف الشهير لاحتفال البرتغالي رونالدو والذي يحتفل به عند تسجيل الأهداف مع الفرق أو مع منتخب بلاده.

من ناحية أخرى كشف موقع "لا تاردي" الالكتروني عن إمكانية تواجد رونالدو في ملعب "مرسول بارك" غدا الاثنين ، لمتابعة ديربي الرياض بين النصر والهلال.

وذكر الموقع الإسباني في تقريره أن "رواية مستقبل كريستيانو رونالدو على وشك الوصول إلى فصلها الأخير، حيث اقترب من الانضمام لنادي النصر السعودي".

وأوضح الموقع وفقا لمصادر وصفها بالمقربة، أن "رونالدو سيحضر الاثنين في مباراة الكلاسيكيو بين النصر والهلال، كضيف شرف بارز لممثلي ناديه المقبل".

وكانت صحيفة "عكاظ" كشفت أمس السبت عن الجهة التي ستمول انضمام النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لنادي النصر السعودي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وتردد أن النصر قدم لرونالدو عرضا للتوقيع مع الفريق لمدة موسمين ونصف الموسم، بلغت قيمته 200 مليون يورو للموسم الواحد، أي 500 مليون يورو خلال فترة عقده، مع النصر السعودي، بما في ذلك الراتب وعقود الإعلانات.

وأشارت "عكاظ" إلى أن إدارة النصر برئاسة مسلي آل معمر توصلت إلى اتفاق مع رونالدو، ووكيل أعماله خورخي مينديز، حول المقابل المادي وكافة بنود الصفقة، ويتبقى فقط إنهاء الإجراءات النهائية، ثم الإعلان الرسمي، ويحتمل أن يتم مطلع الأسبوع القادم.

وأوضحت "عكاظ" أن صفقة النصر الضخمة سيتم تمويلها بواسطة إحدى الشركات الراعية لنادي النصر، بعقد استراتيجي متكامل، يمتد 3 أعوام، حتى عام 2025.

وبحسب صحيفة "ماركا" هناك اتفاق بين رونالدو والنصر على الانتقال لموسمين ونصف الموسم بداية من يناير المقبل، بينما أوضحت صحيفة "آس" الإسبانية أن رونالدو سيوقع حتى 2030 ليصبح سفيرًا لملف تنظيم السعودية ومصر واليونان كأس العالم 2030.

فيما أكدت صحيفة "ريكورد" أن سبب تأخر حسم رونالدو موقفه من الانتقال للنصر هو رغبة اللاعب في الاستمرار في الملاعب الأوروبية والانتقال لناد يشارك في دوري أبطال أوروبا في النصف الثاني من الموسم الحالي.



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