 محام عماني يعرض مليون دولار لشراء البشت الخاص بميسي

المصدر: وكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

عرض محام عماني مليون دولار لشراء البشت الذي ظهر به ليونيل ميسي لدى صعوده إلى منصة التتويج لاستلام كأس مونديال قطر 2022.

وغرد العماني أحمد البرواني عضو مجلس الشورى السابق عبر شبكة "تويتر" للتواصل الإجتماعي قائلا " من سلطنة عمان أهنئكم بالفوز بكأس العالم 2022 في قطر ، مشيرا إلى أن البشت كان "رمزا للفروسية والحكمة...أعرض عليك مليون دولار لتعطيني هذا البشت".

وسلم أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني البشت الشفاف إلى ميسي قبل تسلمه كأس العالم.

ووجهت انتقادات خاصة في الغرب بأن الصورة المتداولة لاحتفالات الأرجنتينيين بعد الفوز على فرنسا في نهائي كأس العالم لم تخص فقط البطل الجديد للمونديال ولكن أيضا للدولة المنظمة.

وفي العالم العربي تفاعل مستخدمو منصات التواصل الإجتماعي بحالة من الدهشة مع هذه الانتقادات.

وقال البرواني لصحيفة "ذا ناشيونال" اليوم الأحد "كنت في الاستاد أشاهد تلك اللحظة على الهواء مباشرة عندما أعطى أمير قطر ميسي البشت. هذه اللحظة أخبرت العالم أننا هنا ، وهذه هي ثقافتنا ، أرجو أن تعرفوا ذلك جيدًا".

وأضاف البرواني "(البشت) هو رمز لأشياء كثيرة منها الحكمة والشجاعة والنزاهة والكرم والأصالة والأهم من ذلك أنه يخبرنا عن أنفسنا".

وختم البرواني قوله "سيتم عرضه (البشت) للاحتفال بلحظة الفخر تلك ، ولمساعدتنا على إحيائها مرة أخرى ، ولتذكيرنا أيضًا بأنه يمكننا فعل أي شيء".

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز