يعاني من قصور وظائف الكلى والقلب..أسرة بيليه إلى جانبه في المستشفى

المصدر: وكالات

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تجمع أفراد أسرة أسطورة كرة القدم البرازيلي بيليه في مستشفى ألبرت أينشتاين حيث يعالج النجم المتميز السابق منذ أواخر نوفمبر الماضي.

وقال أطباء خلال الأسبوع الماضي إن مرض السرطان الذي يعاني منه بيليه (82 عاما) تطور وهو ما يتطلب رعاية تتعلق بقصور في وظائف الكلى والقلب.

وقالت الأسرة إن بيليه سيبقى في المستشفى في ساو باولو خلال عيد الميلاد.

وبصورة منتظمة تلقى بيليه رعاية طبية منذ استئصال ورم في القولون في سبتمبر من العام الماضي.

ونشر إدينيو ابن بيليه الذي لعب حارسا للمرمى في فريق سانتوس البرازيلي في تسعينات القرن الماضي صورة له بينما يمسك بيد والده أمس السبت مع عبارة "أبي.. قوتي هي قوتك".

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