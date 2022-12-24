كلوب يكشف السبب في وداع "الريدز" لكأس الرابطة الإنجليزية

المصدر: وكالات

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كشف الألماني يورغن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، سبب خروج "الريدز" من دور الـ16 لمسابقة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية لكرة القدم "كاراباو".

وخسر فريق ليفربول أمام مضيفه مانشستر سيتي (2-3)، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الخميس، على ملعب "الاتحاد".

وانتقد كلوب في تصريحات بعد اللقاء لشبكة "سكاي سبورتس"، عدم استخدام تقنية حكم الفيديو المساعد "VAR" في هذه المسابقة، قائلا: "لدينا تقنية الـ(VAR)، الحكام معتادون على تقنية الـ(VAR)، التكنولوجيا موجودة، لماذا لا نستخدمها؟".

ونوه المدرب الألماني: "بالمناسبة، أول فرصة لهالاند في بداية المباراة الشوط الأول، كان التسلل أليس كذلك؟ نعم لقد حدث هذا.. هذا يعطي اللعبة اتجاها، لقد كان تسللا ولكن لم يطلق الحكم صافرته ولم يرفع الحكم المساعد رايته".

وأضاف: "لو كان هناك تقنية الفيديو (VAR)، الحكام يتعودون على حضورها وفجأة تختفي، في بعض اللقطات شعرت وكأن الحكم يبحث عنها في اللقاء ولكن لا يحدث الأمر".

وواصل الألماني اعتراضه: "أتفهم عدم حضور التقنية في الأدوار الأولى ولكن هذه مباراة سيتي ضد ليفربول، لذا لماذا لا يقع تطبيق التقنية".

يذكر أن تقنية الفيديو "VAR" الخاصة بالتحكيم لا تطبق في كأس "كاراباو" إلا مع بداية الدور نصف النهائي بعد التعديلات التي حدثت في الموسم (2019-2020).

وعن أداء فريقه، قال كلوب: "لعبنا بطريقة لم نلعب بها منذ فترة طويلة، وكان علينا تغيير الكثير في الحصة التدريبية الأخيرة، كنا بحاجة إلى وقت للتكيف".

وأضاف: "في الدقائق الـ15 الأولى كانت لدينا مشاكل حقيقية، وقد قضى ذلك على ثقتنا وإيماننا قليلا.. الأهداف التي استقبلناها كانت غير ضرورية على الإطلاق".

وواصل المدرب الألماني: "كانت لدينا فترات جيدة، وكان بإمكاننا تسجيل المزيد من الأهداف أيضا.. إنها نتيجة يجب أن نتعايش معها الآن. لقد كانت مباراة عالية الكثافة من كلا الفريقين، وهذا أمر طبيعي.. لقد لعبنا مباراة جيدة، لكنها لم تكن جيدة بما يكفي للفوز على السيتي الليلة".

وأشار كلوب: "هذا يقول شيئا، ولكن ليس كل شيء.. هناك الكثير مما يمكننا البناء عليه قبل خوض المباريات المقبلة، وهذا ما سنفعله".

يذكر أن مانشستر سيتي سيواجه فريق ساوثهامبتون في الدور ربع النهائي لمسابقة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية لكرة القدم "كاراباو".

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